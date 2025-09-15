Urtasun asegura que España no debería participar en Eurovisión hasta que no se expulse a Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado este lunes el éxito de las manifestaciones propalestinas que consiguieron cancelar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y ha asegurado que "si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar".

"Los eventos culturales y deportivos no deben blanquear el genocidio", ha señalado en RNE Urtasun, quien ha asegurado que las manifestaciones de este domingo lograron su objetivo y lanzaron un mensaje claro al mundo: "No toleramos que los eventos deportivos y culturales normalicen un genocidio".

Urtasun se ha mostrado preocupado por la participación de Israel en la próxima edición de Eurovisión y ha hecho hincapié en que "igual que ya lo han hecho Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos, si no logramos expulsar a Israel, España no debe participar".

El portavoz de Sumar ha puesto en valor que España es el país que mayor presión diplomática está ejerciendo sobre Israel y destaca que su formación "ha logrado mover considerablemente las posiciones del Gobierno en los últimos meses".

Urtasun asegura que el PP está "profundamente incómodo" con estas protestas porque siguen sin condenar el genocidio en Gaza. "Muestran una falta absoluta de credibilidad en material de política exterior, nunca les escuché quejarse cuando se decidió excluir a la federación rusa".

Considera que el PP ha sido "responsable de la ruptura de los grandes consensos nacionales" y menciona la guerra de Irak: "La ruptura mayor y la fractura más grande que hemos tenido en nuestra política exterior en los últimos años".