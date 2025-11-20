Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vilaplana pudo abandonar el parking a las 19.47 horas tras verse con Mazón

Según los registros del aparcamiento aportados a la jueza de la DANA. La periodista tendrá que aportar su número de tarjeta de crédito para confirmar la hora exacta. 

Javier Escartín
J.E. / Redacción El HuffPost
Carlos Mazón en la Comisión de la DANA.
Carlos Mazón en la Comisión de la DANA.Europa Press via Getty Images

Uno de los agujeros negros relativos a la falta de información sobre dónde estaba y qué hizo Carlos Mazón la tarde de la DANA está cerca de resolverse. La jueza de Catarroja, que investiga la gestión de esta tragedia que dejó 229 muertos, pidió hace unos días a la empresa que gestiona el parking en el que tenía el coche la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el 29-O, que en tres días enviara el justificante o un informe debidamente acreditado de las entradas y salidas de aquel día.

La empresa, según señala El País, ha argumentado a la instructora que “automáticamente” su programa informático que registra las matrículas de sus clientes borra cada año estos datos y que las imágenes de entrada y salida de los coches se eliminan del sistema cada mes. “En consecuencia, no podemos ofrecer datos de entrada y salida del día 29/10/2024 vinculados a matrículas específicas que hayan registrado su entrada y salida por la maquinaria del aparcamiento al haber transcurrido el periodo de conservación”, alega la compañía.

Sin embargo, sí ha podido aportar una lista en Excel de las entradas y salidas de vehículos de ese día, además de si se pagó en efectivo o en tarjeta. Por tanto, en el caso de que Vilaplana pagara con tarjeta de crédito, sería posible determinar a qué hora abandonó el lugar tras haber mantenido una larga y distendida comida con el entonces presidente de la Generalitat. La instructora ha solicitado este miércoles a la periodista los datos de su tarjeta de crédito con el objetivo de poner fin a este misterio.

Los datos ya facilitados por ahora dan pistas sobre la hora en la que Vilaplana habría dejado el parking. Según señala eldiario.es, a través del importe pagado y la tarifa de estacionamiento vigente ese día, lo más seguro es que la periodista dejara el lugar a las 19.47h. tras haber aparcado a las 14.45h. Cabe recordar que la comida tuvo lugar a partir de las tres de la tarde.

Hay otras opciones según el listado facilitado, pero no concuerdan con la información que Vilaplana ha aportado sobre su agenda aquel día. Según ella, acabó un curso en Almussafes (Valencia) a las 13.30 horas y habitualmente se queda un rato más a apuntar notas de la jornada. Teniendo en cuenta que hay unos cuarenta minutos entre un punto y otro, sería difícil que la periodista hubiera llegado antes de las 14.30h. al parking. Las posibilidades, entonces, se reducen considerablemente cruzando esta información con el de las tarifas. 

  Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA.Europa Press via Getty Images

En su declaración ante la jueza, Vilaplana aseguró que ambos abandonaron el Ventorro y que pasearon hasta el parking mientras hablaban de fútbol. Posteriormente, conversaron un poco en la puerta y ella se fue a por el vehículo. Eso fue alrededor de las 19.00h. Supuestamente, después, Maribel utilizó su ordenador y contestó a unos mensajes hasta que abandonó definitivamente el parking. Mazón, por su parte, simplemente se ha limitado a asegurar que caminó hacia el Palau, algo sospechoso puesto que se trata de un trayecto de apenas diez minutos y testigos aseguran que le vieron entrar en el Palau al filo de las ocho de la tarde. En ese tramo de tiempo dejó de contestar a llamadas y tampoco efectuó ninguna. Al respecto, Mazón aseguró el pasado lunes en la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso que, tal vez, guardó el móvil en su mochila y no escuchó el sonido. La jueza, sin embargo, parece no creer en esta versión teniendo en cuenta que canceló una llamada de su entonces consellera Salomé Pradas. Para cancelar una llamada debes tener el teléfono móvil en la mano o utilizar algún dispositivo conectado que permita hacerlo. 

El País recuerda igualmente que Vilaplana ha cambiado hasta tres veces de versión sobre la hora en la que concluyó su célebre comida en El Ventorro. En noviembre de 2024, afirmó que se despidió del president a las 17.45. En una carta abierta, el pasado septiembre, precisó que una hora más tarde. Y, por último, tras conocer que la jueza la citaba como testigo, filtró que el Mazón la había acompañado al aparcamiento a recoger su coche.

Javier Escartín
Javier Escartín
Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

