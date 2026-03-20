Vox abre expediente a García-Gallardo y "seguramente" será expulsado por decir "animaladas"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado la apertura de un expediente al exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo y cree que "seguramente" se le expulsará del partido, aunque la decisión la debe tomar un órgano independiente.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a periodistas en Barcelona después de García-Gallardo haya afirmado que la mujer del presidente de Vox, Santiago Abascal, cobra de un proveedor del partido por consultoría a una sociedad en pérdidas.

"Espero que se expulse al señor Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas. Mientras tanto, nosotros estamos al lado de los españoles a pesar de los intentos de descabalgarnos teledirigidos desde Génova", ha sostenido Garriga.

"Estamos absolutamente tranquilos"

Preguntado por las palabras del todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, que ha instado a Garriga a filtrar su modelo 347 --la declaración sobre el total de las operaciones realizadas con terceros--, el secretario general ha respondido que no tiene "nada que decir".

Ha afirmado que las cuentas de Vox son públicas y que puede acceder cualquier afiliado antes de la votación de la Asamblea General del partido, que están en la web del partido y las tiene el Tribunal de Cuentas: "Son cuentas que hace cuatro días aprobaba el señor Ortega Smith no solo en los comités ejecutivos nacionales sino en todas las asambleas del partido".

"Luego no hay nada por lo cual preocuparse, estamos absolutamente tranquilos. Nuestra mayor preocupación, como podrán entender, es lograr llegar a acuerdos con el PP para cambiar las políticas en esas tres regiones", ha zanjado respecto a Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Asimismo, ha subrayado que "no hay absolutamente nadie de la cúpula de Vox imputado, ni investigado, ni en ningún proceso judicial".