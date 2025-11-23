Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Ahora mis padres vivirán conmigo": un becario de 21 años gana la lotería y esto hace con el premio
"Ahora mis padres vivirán conmigo": un becario de 21 años gana la lotería y esto hace con el premio

El joven planeaba pagar unas vacaciones familiares de esquí si ganaba, pero no sabía que también le regalaban una villa de 400 metros cuadrados.

Casas tradicionales en Baviera, Alemania, junto a un lago.Getty Images

Con 21 años, compró un billete de lotería por 25 euros y su suerte hizo que le cambiara la vida a toda su familia. El premio era una villa de lujo en Icking, un municipio situado en el distrito de Bad Tölz-Wolfratshausen, en Baviera, Alemania, según ha publicado Focus.  

El chico, que se llama Jonas Groth, es aprendiz de banca y la mansión que ha ganado está valorada en aproximadamente 2,8 millones de euros, a lo que hay que sumar un premio en efectivo de 100.000 € en efectivo, tal y como ha contado en un comunicado de prensa Omaze, operador de sorteos de este país

Jonas creyó al principio que el premio  de ese sorteo era sólo de 10.000 euros y ya había planeado que si ganaba, se gastaría ese dinero en pagar unas vacaciones familiares de esquí en los Alpes. "Pero ahora podemos tomarnos esas vacaciones y, además tenemos  nuestra propia villa», dijo tras saber lo que realmente había ganado.

Su madre y su hermano se quedaron atónitos al enterarse de su victoria y Jonas casi más aún porqre, según dijo, nunca había ganado nada y ahora toda su vida ha dado un giro. ¿Sus planes? "Sigo viviendo con mis padres, pero ahora ellos pueden vivir conmigo", responde Jonas. A pesar de su repentina riqueza, Jonas enfatizó que su vida diaria prácticamente no cambiaría. Seguiría siendo el mismo, trabajando en el banco y en el cuerpo de bomberos, como ha hecho hasta ahora. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Jonas considera la nueva casa en Baviera como un lugar donde su familia puede crear recuerdos compartidos, un regalo que quiere que compartan todos juntos. La villa en cuestión se encuentra, en concreto, al sur de Múnich, cerca del lago Starnberg. Según Omaze, combina "una elegancia atemporal con el impresionante paisaje natural de los Alpes, con un total de aproximadamente 400 metros cuadrados de espacio habitable y útil".

