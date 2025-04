Alumnos aventajados se van de viaje de estudios, el instituto pasa una factura de 11.000 euros y los padres se declaran en rebeldía de pago

Lo que iba a ser un viaje de estudios de unos jóvenes destacados para atesorar en el recuerdo, acabó convirtiéndose en una pesadilla económica para sus padres. Se trata de lo que le aconteció a unos estudiantes de secundaria italianos, de Apulia, un grupo de 28 jóvenes, los que tuvieron mejores calificaciones de todo tercero de secundaria en dicho centro educativo.

Según recoge el portal italiano Tecnica della Scuola, el viaje consistía en una visita a campos de concentración del nazismo en Polonia, acompañados de tres profesores. Pero hubo un problema con el vuelo de regreso, durante su paso por el aeropuerto de Cracovia.

Aún llegando con tiempo de antelación, las colas eran tan grandes en ese momento en las instalaciones aeroportuarias que no pudieron realizar el embarque a tiempo. Para no quedarse tirados, tocó negociar con la agencia de viajes y la solución no fue barata. Cerca de 11.000 euros para que el grupo pudiese regresar a Italia.

Lío en el instituto

De esta forma, la directora del instituto comunicó a los padres de los alumnos afectados cuál era la situación y que el centro no podía sufragar tal cantidad de dinero. Por tanto, habría que pagar 350 euros por cada alumno para hacer frente a los 10.850 euros adeudados.

La reacción inicial de los afectados ha sido la de indicar que no tienen intención de pagar. Entre las razones esgrimidas se encuentra que ya habían pagado otros costes derivados del viaje y esta cuantía llega de forma inesperada. En este sentido, estaban pendientes de una reunión para aclarar la cuestión con el centro.