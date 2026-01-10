Amandine, profesora de francés, pide un desayuno y se queda a cuadros con cómo pronunciamos mal algo 'típico' suyo: "Dios mío"

Ir de viaje a otro país es una experiencia enriquecedora en muchos sentidos, sobre todo culturalmente, ya que te abre la oportunidad de experimentar de primera mano las costumbres, la gastronomía o el idioma, entre otros aspectos sociales relacionados con el destino en cuestión.

Los franceses son una de las nacionalidades que más visitan España de manera turística en los últimos años. Según un informe publicado por el Ministro de Industria y Turismo, el país recibió 93, 8 millones de viajeros extranjeros a lo largo del 2024. 12,9 millones de ellos fueron franceses, ocupando el segundo lugar en el escalafón, solamente por debajo del Reino Unido con 18,4 millones de visitantes a lo largo de dicho año.

Pensaba que era un plato valenciano

Amandine, una profesora de francés y nómada digital que, de visita por Valencia, ha vivido una de las anécdotas más divertidas de su viaje por culpa de nuestro acento. El momento ha sido compartido por Sara, creadora de contenido del canal Handyspanish, quien ejercía de anfitriona y que se dedica a enseñar la gramática, cultura y vocabulario español.

Lo que iba a ser un desayuno tranquilo en una terraza se convirtió en un choque lingüístico hilarante.

En uno de sus más recientes videos, Sara entrevista a Amandine y la joven le confiesa su amor por el idioma español: "Me encanta el español. No sé si es el sonido, la gente, pero hay algún feeling con el idioma que me ha enganchado", expresa la joven.

Sara explica el gracioso momento que las dos vivieron a la hora de desayunar en una cafetería valenciana. "Amandine se ha reído mucho cuando yo he dicho cruasán, de hecho no sabía que era un cruasán, y yo pensé '¿Cómo no vas a saber qué es un cruasán, si es de tu tierra, no de la mía?'", comenta la influencer.

"Sonaba como algo muy raro, muy típico de Valencia, no sabía lo era", agrega la francesa. "Cuando me han traído el cruasán Amandine ha dicho dios mío de mi corazón", complementa la youtuber, señalando la sorpresa que se llevó la turista a la hora de darse cuenta de que Sara se refería a uno de los alimentos típicos de Francia.

Una prueba más de que, aunque compartimos gastronomía, la forma de pedirla puede convertir un desayuno en una auténtica obra de comedia.