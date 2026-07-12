Ángela, creadora que vive en un pueblo de Japón: "Para los códigos japoneses somos pobres, pero preferimos una vida tranquila y no estar aparentando lo que no somos"

Japón se ha coronado en los últimos años como uno de los destinos más codiciados a nivel global. Millones de turistas provenientes de todas partes del mundo visitan el país asiático y caen absolutamente fascinados por su cultura, su tradición, sus neones y su naturaleza. Pero, más allá de la visión idealizada del turista, ¿cómo es realmente la experiencia de vivir y llegar a fin de mes en una zona rural de esta nación?

Ángela es una creadora de contenido colombiana casada con un ciudadano japonés. La pareja vive junto a su hija en un pequeño pueblo y, a través de su canal de YouTube (Japón entre montañas), comparte su día a día sin filtros. En una de sus últimas publicaciones, la madre ha querido detallar las estrictas estrategias financieras que implementa su familia para ahorrar dinero en territorio nipón.

Matrículas amarillas y viviendas públicas

La joven ‘cafetera’ que, debido a las enormes distancias que separan los pueblos en las zonas rurales, el uso de coche es absolutamente imprescindible. Ángela y su marido tienen un vehículo, pero en Japón existe una clara distinción que afecta directamente al bolsillo: por un lado están los coches estándar (de mayor cilindrada e identificados con matrícula blanca), y por otro los denominados Kei cars (coches ligeros, mucho más pequeños, económicos y con matrícula amarilla).

La diferencia impositiva es abismal. Por la primera categoría se paga un impuesto anual de unos 186 dólares (unos 170 euros), mientras que por los coches ligeros la carga fiscal apenas roza los 62 dólares al año. Como era de esperar, la pareja optó sin dudarlo por la segunda opción.

Asimismo, la colombiana explica que reside junto a su núcleo familiar en un danchi. Se trata de un modelo de una vivienda pública que el Gobierno alquila a un precio sumamente asequible, siempre y cuando el rango salarial de los inquilinos no supere el tope máximo establecido por las autoridades.

El paraíso de la segunda mano y las 'pegatinas mágicas'

AA la hora de ir de compras, Ángela tiene clarísimo su destino favorito: las tiendas de segunda mano. “Nosotros somos felices comprando en esas tiendas de segunda mano”, asegura. Lejos de ser un tabú, afirma que esta práctica sostenible se ha expandido enormemente entre la sociedad japonesa. “Hay muchas de estas cadenas; venden ropa usada, juguetes, de todo”, complementa.

Además, la youtuber expone que, a la hora de hacer la compra en el supermercado, tanto ella como su marido son expertos en cazar chollos. “En los productos cuando están próximos a vencer, cuando ya no están tan frescos, ponen unas pegatinas con el descuento”, apunta.

Lejos de avergonzarse de este estilo de vida austero, Ángela lanza una valiosa reflexión final: “Para los códigos japoneses somos pobres, pero preferimos una vida tranquila y no estar aparentando lo que no somos”, concluye.