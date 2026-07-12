Una familia neerlandesa vende su casa para emigrar a España y acaba viviendo en una autocaravana: "Países Bajos ya nos sentaba como un zapato que no encaja del todo"

La familia Stoffels, originaria de Vlaardingen (Países Bajos), decidió abandonar su vida convencional y emprender una aventura en España. El objetivo era establecerse en Valencia y abrir un restaurante especializado en barbacoas. Esto se debe a que el matrimonio solía pasar las vacaciones en Oliva (Valencia) y les gustaba la zona.

Una vez vendieron el piso en el que vivían, Maurice Stoffels (43 años), Kirsten Stoffels (42) y sus hijas Ava (12) y Livia (9) comenzaron a preparar la mudanza a España. Sin embargo, tras varias conversaciones familiares se percataron de que ya nada les ataba a una vida rutinaria y estresante, así que tomaron la decisión de montar en autocaravana y convertir sus vidas en una aventura. "Países Bajos ya nos sentaba como un zapato que no encaja del todo", confiesa Maurice en unas declaraciones para el medio neerlandés AD.

Ahora esta familia neerlandesa se dedica a recorrer Europa sin grandes preocupaciones. Llevan desde octubre desplazándose desde zonas de costa a otras de interés histórico o cultural, con los hijos recibiendo educación en casa en formato remoto.

"No se quedan atrás en sus estudios. Y adquieren una gran cantidad de experiencias, experiencias que no se pueden obtener de un libro de texto", asegura Maurice Stoffels al mismo medio.

La rutina de esta familia consiste en despertarse tranquilamente, tomar café sin preocupaciones y dirigirse, cuando lo desean, a un nuevo destino. A vedes duermen en la costa, y en otras ocasiones tienen que aparcar la autocaravana en una zona industrial. No todos los lugares son igual de seguros para dormir, y ellos priorizan esta cuestión.

A pesar de sentirse satisfechos con su nueva vida, la familia reconoce que algunos días resultan incómodos. Sobre todo cuando hace mal tiempo. "Si está lloviendo o hace frío, una autocaravana puede sentirse pequeña", desvela Kirsten Stoffels. Además, afirma que su hija Ava "está entrando en la pubertad y a veces no quiere dormir con su hermana pequeña".

El matrimonio reconoce que este estilo de vida no se prolongará demasiado en el tiempo, pues en algún momento se agotarán los ahorros de la venta de la casa. Cuando ese día llegue es probable que se muden a Cerdeña. “ No podemos seguir así indefinidamente. Tendremos que rehacer nuestras vidas en otro sitio. Cerdeña es nuestro nuevo lugar favorito. Abrir un camping o un área para autocaravanas allí es algo que snos vemos haciendo", afirman.