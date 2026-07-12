"Nadie vendrá porque no quedará nada": las duras declaraciones de la televisión australiana sobre la situación de masificación turística en Barcelona

Durante décadas, el turismo ha sido sinónimo de prosperidad. Sin embargo, en cada vez más ciudades europeas crece la sensación de que el éxito ha llegado a un punto en el que se ha vuelto difícil de gestionar.

En distintos puntos de Europa las protestas vecinales se multiplican y eso ha hecho que algunas administraciones no dejen de plantear diferentes medidas para tratar de contener la presión sobre su patrimonio y sus barrios.

Esta vez ha sido Roma la que ha dado un nuevo paso con la implantación de una tarifa de dos euros para acceder al entorno de la Fontana di Trevi. Una decisión que refleja un debate mucho más amplio: el de cómo proteger la integridad de los lugares más emblemáticos.

Cuando el éxito amenaza al propio destino

“Cuando Barcelona ya no sea Barcelona, ¿vendrás?”. La pregunta, formulada en un reportaje de la cadena de televisión australiana Nine Network, resume el temor que sufren muchos residentes: que la autenticidad de sus ciudades termine diluyéndose bajo el peso de millones de visitantes.

“El turismo es una industria como la minería o el petróleo. Se extrae el producto y, cuando se acaba, se va. Cuando Barcelona ya no sea Barcelona nadie vendrá porque no quedará nada”, expone el reportaje de manera contundente.

Así, el reportaje en el que se explica la nueva medida de la capital italiana también reabre el debate de cómo la expansión de cadenas internacionales, la sustitución del comercio local o la transformación de barrios enteros para satisfacer al turista alimentan la sensación de pérdida de identidad.

La cadena de noticias australiana da voz a cómo en ciudades como Barcelona o Ámsterdam numerosos vecinos denuncian que el tejido social se está adaptando más al visitante que a quien vive allí todo el año, con problemas como las quejas por el ruido, la saturación del transporte o determinadas conductas incívicas que, según muchos residentes, detonan la convivencia cotidiana.

La difícil búsqueda de un nuevo equilibrio

Lejos de plantear un rechazo absoluto al turismo, las medidas que empiezan a adoptarse en múltiples ciudades alrededor del mundo persiguen un objetivo distinto: encontrar un punto de equilibrio entre la actividad económica y la calidad de vida.

La tasa de acceso a la Fontana di Trevi es solo uno de los ejemplos. Otras ciudades estudian limitar los apartamentos turísticos, regular la llegada de cruceros o reforzar la protección de determinados espacios urbanos.

El reto es enorme. Porque si algo pone de manifiesto el creciente malestar ciudadano es que conservar la esencia de un lugar se ha convertido, paradójicamente, en una condición indispensable para que siga mereciendo la pena visitarlo.