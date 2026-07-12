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"Nadie vendrá porque no quedará nada": las duras declaraciones de la televisión australiana sobre la situación de masificación turística en Barcelona
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"Nadie vendrá porque no quedará nada": las duras declaraciones de la televisión australiana sobre la situación de masificación turística en Barcelona

Del peaje en la Fontana di Trevi a las protestas en Barcelona.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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“Cuando Barcelona ya no sea Barcelona, ¿vendrás?”.Getty Images

Durante décadas, el turismo ha sido sinónimo de prosperidad. Sin embargo, en cada vez más ciudades europeas crece la sensación de que el éxito ha llegado a un punto en el que se ha vuelto difícil de gestionar.

En distintos puntos de Europa las protestas vecinales se multiplican y eso ha hecho que algunas administraciones no dejen de plantear diferentes medidas para tratar de contener la presión sobre su patrimonio y sus barrios.

Esta vez ha sido Roma la que ha dado un nuevo paso con la implantación de una tarifa de dos euros para acceder al entorno de la Fontana di Trevi. Una decisión que refleja un debate mucho más amplio: el de cómo proteger la integridad de los lugares más emblemáticos.

Cuando el éxito amenaza al propio destino

“Cuando Barcelona ya no sea Barcelona, ¿vendrás?”. La pregunta, formulada en un reportaje de la cadena de televisión australiana Nine Network, resume el temor que sufren muchos residentes: que la autenticidad de sus ciudades termine diluyéndose bajo el peso de millones de visitantes.

“El turismo es una industria como la minería o el petróleo. Se extrae el producto y, cuando se acaba, se va. Cuando Barcelona ya no sea Barcelona nadie vendrá porque no quedará nada”, expone el reportaje de manera contundente.

Así, el reportaje en el que se explica la nueva medida de la capital italiana también reabre el debate de cómo la expansión de cadenas internacionales, la sustitución del comercio local o la transformación de barrios enteros para satisfacer al turista alimentan la sensación de pérdida de identidad.

La cadena de noticias australiana da voz a cómo en ciudades como Barcelona o Ámsterdam numerosos vecinos denuncian que el tejido social se está adaptando más al visitante que a quien vive allí todo el año, con problemas como las quejas por el ruido, la saturación del transporte o determinadas conductas incívicas que, según muchos residentes, detonan la convivencia cotidiana.

La difícil búsqueda de un nuevo equilibrio

Lejos de plantear un rechazo absoluto al turismo, las medidas que empiezan a adoptarse en múltiples ciudades alrededor del mundo persiguen un objetivo distinto: encontrar un punto de equilibrio entre la actividad económica y la calidad de vida.

La tasa de acceso a la Fontana di Trevi es solo uno de los ejemplos. Otras ciudades estudian limitar los apartamentos turísticos, regular la llegada de cruceros o reforzar la protección de determinados espacios urbanos.

El reto es enorme. Porque si algo pone de manifiesto el creciente malestar ciudadano es que conservar la esencia de un lugar se ha convertido, paradójicamente, en una condición indispensable para que siga mereciendo la pena visitarlo.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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