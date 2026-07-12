El hallazgo del siglo se tuerce: una excavación sin documentar destruye "de forma irreversible" pistas clave sobre la tumba de d'Artagnan

Lo que hace apenas unos meses parecía uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes relacionados con Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan, el militar francés que inspiró al protagonista de Los tres mosqueteros de Alexandre Dumas, acaba de sufrir un importante revés.

Las autoridades de Maastricht (Países Bajos) han confirmado que una excavación realizada antes del inicio oficial de las investigaciones destruyó parte de las pruebas que podían ayudar a confirmar si los restos hallados pertenecen realmente al legendario mosquetero.

El Ayuntamiento de Maastricht ha admitido que las primeras excavaciones realizadas en el lugar no siguieron los protocolos arqueológicos habituales, lo que ha provocado la pérdida irreversible de información científica.

El hallazgo, descubierto el pasado mes de febrero bajo el altar de la iglesia de San Pedro y San Pablo, había despertado un enorme interés internacional por coincidir con el lugar donde, según diversas fuentes históricas, fue enterrado d'Artagnan tras morir durante el asedio de Maastricht en 1673.

Una excavación previa destruyó parte del contexto arqueológico

El consistorio explicó el pasado 2 de julio que los trabajos efectuados antes de la excavación oficial del 13 de marzo no fueron documentados correctamente.

"Las excavaciones realizadas antes del 13 de marzo no fueron documentadas de acuerdo con los procedimientos arqueológicos estándar. Como resultado, se ha perdido de forma irreversible una cantidad significativa de información arqueológica", señala el comunicado difundido por las autoridades locales y publicado en el New York Post.

Cuando comenzó la investigación oficial, los especialistas comprobaron que únicamente la mitad del esqueleto permanecía en su posición original y que aproximadamente un tercio del cráneo había desaparecido.

Además, varios huesos habían sido retirados previamente sin dejar constancia de su ubicación exacta, un aspecto fundamental en cualquier investigación arqueológica de este tipo.

El arqueólogo que dirigió la primera excavación fue detenido

Según informa NL Times, el arqueólogo jubilado Wim Dijkman, que dirigió esos primeros trabajos antes de la excavación oficial, fue detenido el pasado mes de mayo después de negarse a entregar los restos óseos a las autoridades.

Paradójicamente, el propio Dijkman había reconocido en marzo, en declaraciones a Reuters, que la investigación tenía una enorme relevancia histórica. "Queremos estar absolutamente seguros, o lo más seguros posible, de que se trata del famoso mosquetero que murió aquí cerca de Maastricht", afirmó entonces.

La desaparición de parte del contexto arqueológico dificulta ahora enormemente cualquier conclusión definitiva.

Los análisis científicos generan nuevas dudas

Las investigaciones continúan, aunque los primeros estudios tampoco permiten confirmar que el esqueleto pertenezca al célebre capitán de los mosqueteros de Luis XIV.

Uno de los datos que más ha llamado la atención de los investigadores procede del análisis isotópico realizado sobre los restos.

Los resultados indican que entre un 27% y un 30% de la dieta del individuo estaba compuesta por pescado, una proporción que no encaja del todo con lo que se conoce sobre la alimentación habitual de un mosquetero francés del siglo XVII.

Los expertos recuerdan que en ciudades como París o Lille sí se consumía pescado de mar y pescado salado, especialmente durante determinados periodos religiosos, aunque no existen evidencias suficientes para saber si esa dieta era habitual entre los soldados de élite de la época.

Por ello, el Ayuntamiento reconoce que este dato reduce la probabilidad de que los restos pertenezcan a d'Artagnan, aunque insiste en que no permite descartarlo.

El misterio sigue abierto más de 350 años después

Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan murió el 25 de junio de 1673 durante el asedio de Maastricht, uno de los episodios de la guerra franco-neerlandesa. Su figura inspiró décadas después la célebre novela de Alexandre Dumas, convirtiéndose en uno de los personajes más famosos de la literatura universal.

Los documentos históricos sitúan su entierro en una iglesia próxima al lugar donde aparecieron los restos, motivo por el que el descubrimiento generó tanta expectación entre arqueólogos e historiadores.

Sin embargo, el deterioro del yacimiento y la pérdida de información durante las excavaciones iniciales hacen que la identificación sea ahora mucho más complicada.

Las autoridades neerlandesas mantienen abierta la investigación y continúan realizando nuevos análisis sobre los restos conservados.

De momento, el hallazgo sigue siendo compatible con la hipótesis de que pertenezca al legendario mosquetero, pero los propios investigadores reconocen que las posibilidades de demostrarlo con certeza son hoy mucho menores que hace apenas unos meses.