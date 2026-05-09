Antonio Sanz, experto en criminología: "El populismo punitivo es básicamente hacernos creer que incrementando la dureza del castigo estamos controlando una situación" 

Antonio Sanz Fuentes es criminólogo y vicepresidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de Andalucía y también parte de la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. Además, es profesor universitario y autor de Diario de un Criminólogo incomprendido, donde habla de un concepto que pocos conocen: populismo punitivo.

Durante el pódcast El Sentido de la Birra de Ricardo Moya, explica el concepto con detalle. "El populismo punitivo es básicamente hacernos creer que se está incrementando la dureza del castigo estamos controlando una situación, estamos haciendo algo respecto a la delincuencia; pero es una idea populista, porque realmente pone en duda que sea capaz de cambiar algo".

"Esta idea punitivista, de incrementar el castigo, de que castigar más es mejor, de que a mayores penas mayor seguridad, que condenar más nos lleva a una sociedad más segura o más adecuada, es una idea populista", incide Sanz en sus declaraciones en la producció sonóra. "Existen numeros estudios que demuestran que esta idea no cambia absolutamente nada, sino que más bien busca satisfacer a la población en general".

El criminólogo asegura que existen una serie de problemas sociales que nos atraviesan "hasta tal punto en el que estamos ansiosos, frustados, con rabia, miedo, estamos sobrepasados". "Nos hacen creer que se está luchando contra la delicuencia, pero realmente no se está cambiando absolutamente nada. Las causas se mantienen intactas". "Vamos a seguir teniendo crimimenes... Este es el verdadero desastre", lamenta.

"El Estado se percibe cada vez más incapaz de responder a nuestras necesidades. Yo ya he asumido que no voy a tener jubilación, por ejemplo, y eso me da una sensación de vulnerabilidad al futuro", prosigue en su intervención. "Tenemos que ahorrar pero el sueldo no nos da para recortas. ¿Qué es lo próximo? dejar de comer".

"Sentimos miedo"

"Son tantos los problemas que nos abruman que nos estamos centrando en nuestra seguridad personal. Sentimos miedo, sentimos que algo está pasando y necesitamos simplificar toda esta problemática tan compleja". Para Sanz, los gobierno no ofrecernos soluciones estructurales a largo plazo puesto que "son poco rentables políticamente": "No les va a servir para ganar unas elecciones".

"Necesitan tener algo que haga creer a la población que realmente tienen la sartén por el mango, el populismo punitivo", explica. "Te van a decir: 'Estoy controlando tu seguridad. Yo quiero responder a tu problema de inseguridad. Estas inseguro'. Su clave, de este modo, dice que es endurecer el castigo.

"El populismo punitivo se presenta como algo profundamente rentable políticamente porque le hace creer a la población que tú controlas algo y cada vez el Estado es menos poderoso", termina.