Byung-Chul Han, filósofo: "Una carrera frenética sin fin no produce nada nuevo, reproduce y acelera lo que ya existe"

Su nombre quizás no le resulte conocido al gran público, pero Byung-Chul Han es el vigente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Pero semejante honor es un hito más en la carrer de una figura fundamental para entender la filosofía contemporánea.

El filósofo coreano de 67 años nacido en Seúl (Corea del Sur) es el autor de La sociedad del cansancio, principal obra de una carrera en la que ha reflexionado profundamente sobre dos conceptos que él bautiza como el propio título de su obra (Müdigkeitsgesellschaft) y 'sociedad de la transparencia' (Transparenzgesellschaft).

Frases y reflexiones de Byung-Chul Han

El pensador coreano ha dejado numerosas perlas que sirven como guías de reflexión en asuntds como el paso de la vida, la transparencia o el exceso de 'velocidad' al vivir sin detenernos en los momentos clave.

La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual.

Transparencia y verdad no son idénticas.

La comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no duele!.

En la sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición.

"Nos dejamos afectar demasiado por informaciones que se suceden rápidamente. Loa afectos son más rápidos que la racionalidad".

Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber.

Como cazadores de información, nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas.

Plataformas como Facebook o Google son los nuevos señores feudales. Incansables, labramos sus tierras y producimos datos valiosos, de los que ellos luego sacan provecho.

Byung-Chul Han y sus reflexiones sobre la depresión

Entender la depresión y a quien la sufre es otro tema habitual en la producción del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025:

La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad. Refleja una humanidad librando una guerra sobre sí misma.

El depresivo ha sido herido por la guerra interiorizada.

No es imperativo solo pertenecer a uno mismo, sino que la presión para lograr eso causa una depresión exhaustiva.

La sociedad del logro crea depresivos y perdedores.

Para Byung-Chul Han, "una carrera frenética sin fin no produce nada nuevo, reproduce y acelera lo que ya existe". Esto liga con su escrito sobre La sociedad del cansancio, como una crítica al tiempo que vivimos, más acelerado que reposado y más obsesionado por la producción que por la verdadera calidad de lo producido.