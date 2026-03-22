Carlos Muñoz, ingeniero de organización industrial en Luxemburgo: "Cobras el doble que en España, la vida es un 20% más cara y trabajas menos"

Cada vez son más los jóvenes profesionales que hacen las maletas y se marchan fuera en busca de algo que en casa sienten más difícil de alcanzar: mejores oportunidades laborales, sueldos más competitivos y, sobre todo, una calidad de vida que les permita equilibrar trabajo y tiempo personal. En ese camino, destinos como Luxemburgo se han convertido en un imán para perfiles cualificados que buscan dar un salto en su carrera sin renunciar a vivir mejor.

Este es el caso de Carlos Muñoz, un ingeniero de organización industrial en Amazon en Luxemburgo que ha puesto sobre la mesa su experiencia trabajando en el país y ha sorprendido a muchos al resumirla con una idea clara: sueldos que pueden duplicar a los de España, un coste de vida solo moderadamente más alto y un ritmo laboral más pausado. Su testimonio refleja el atractivo de dar el salto al extranjero en busca de una vida mejor.

Así lo ha explicado en su intervención en el podcast ‘De Cero a Ingeniero’, donde detalla cómo son las condiciones laborales al aterrizar en Luxemburgo siendo junior. “Tu salario base, estés donde estés, está más o menos entre los 45.000 y 60.000 euros, quizás a veces un poco más si vas a un rol técnico”, asegura, y añade que a ello se suman ayudas a la mudanza y demás bonificaciones que elevan considerablemente la retribución total.

Un ritmo de trabajo calmado

En su análisis, el ingeniero también pone el foco en el equilibrio entre ingresos y gastos, una de las claves que más interesan a quienes se plantean emigrar. “Cobras el doble que un trabajo equivalente en España, pero la vida no es tan cara, es un 20-30% más cara y trabajas menos”, asegura. Con esta comparación, Carlos resume una de las grandes ventajas que ofrece el país: la posibilidad de ahorrar más pese a un coste de vida elevado.

Otro de los puntos que el joven subraya es la calma del trabajo. “El ritmo de trabajo en Luxemburgo era mucho más calmado que en España. Culturalmente, el norte de Europa desconecta dos horas antes de lo que lo hacen España o Italia”, expone. Una declaración que se apoya en datos, ya que la OCDE sitúa el promedio anual de horas trabajadas por empleado en Luxemburgo en torno a 1.521, frente a 1.703 en España.

Finalmente, Carlos habla de un mito popularizado sobre la riqueza del país. Eurostat confirma que Luxemburgo encabezó en 2024 el PIB per cápita de la Unión Europea, pero no hay que olvidarse de un detalle clave: una parte enorme de la riqueza se genera con trabajadores que entran cada día al país y no forman parte de la población residente. Por eso, la imagen de prosperidad deslumbrante convive con una realidad mucho más compleja de la que Carlos no se olvida.