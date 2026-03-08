Elena, joven española afincada en Hong Kong: "Salir de España me ha cambiado más de lo que pensaba"

"Me sabe mal decirlo, pero el mayor beneficio de estar viviendo fuera de España es que ya no tengo mentalidad española". Así ha empezado Elena Pascual su vídeo publicado en TikTok (@elenapascual22) donde explica cómo le ha afectado salir de España.

Lleva viviendo en el extranjero desde los 21 años y ahora, afincada en Hong Kong ha querido compartir su experiencia con sus 40 mil seguidores. "Déjame explicarme" adelantaba antes de que alguien le desacreditara por comentarios. Su justificación es que a nivel laboral piensa fielmente que esa "mentalidad de los españoles" no le ayuda a avanzar.

Con esto, no quiere decir que infravalore España, de hecho, dice abiertamente que le encanta el país e incluso que la echa de menos: "Adoro España por muchas razones y aún la adoro más desde que vivo fuera".

La mentalidad pesimista de los españoles

Al hablar del ámbito laboral Elena nota mucho la diferencia de cómo se trabaja en su país de origen a cómo se hace en países como China o Estados Unidos. "Tenemos muy poca tolerancia al riesgo a nivel de negocios y profesionalmente me atrevería a decir que somos bastante pesimistas, que tiene sentido por la economía", asegura.

Tampoco tiene una buena opinión en cuanto a la relación entre compañeros. Según dice, no cree que en España la gente tenga un nivel de colaboración los unos con los otros "tan alta como quizá tienen en otros países". Sin embargo, esto es muy relativo y va dentro de la experiencia de cada persona.

Ella misma advierte que "depende mucho de dónde hayas ido y en qué has estado expuesto cuando te has mudado". Por ejemplo Rianna, una joven norteamericana publicó en su cuenta de TikTok @riannaayoub que una de las cosas que más le sorprendían de España era el nivel de cooperación de los españoles: “Aunque aquí se trabaja muy duro, la gente es mucho menos individualista que en Estados Unidos”.

Una vida construida en base al riesgo

"La gente en España flipa" asegura cuando habla de estos años viviendo en el extranjero. Dice que es por todos los riesgos que ha tomado que para ella "son normales" y le da esa normalidad porque ha conocido a gente que ha tomado los mismos riesgos viviendo fuera.

Para ella, el tomar decisiones con riesgo es clave. La cultura norteamericana, asegura, es muy bonita y digna de admiración debido a su optimismo y el nivel de tolerancia que tienen al riesgo. De hecho, recomienda a "cualquier persona que sea ambiciosa" que se asegure que tiene una mínima exposición en Estados Unidos para adquirir un poco de esa mentalidad.

Españoles por el mundo

Algo que critica duramente es la gente que se va a vivir fuera y solo se relaciona con gente de su país: "Algo que no me sirve, que he visto que hace mucha gente se va a vivir fuera de España, se acaba juntando solo con españoles, para eso yo me quedo en España"

Elena asegura que tiene amigas de varios países y continentes: Canadá, Estados Unidos, Francia y Serbia, entre otros. Para ella, esa diversidad cultural le ha ayudado a abrir su mente y conocer nuevos puntos de vista en el mundo de los negocios. "Es que he tenido que alejarme de la cultura española para poder conseguir mis objetivos profesionales".