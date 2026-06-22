Ya es oficial: el invierno austral ha comenzado con las primeras olas de frío con aire polar

Una mujer, bien abrigada por el frío en una calle de Buenos Aires, en una imagen de archivo

No, no has leído mal ni nos hemos liado con las estaciones. Mientras España se torra con temperaturas de pleno verano y el miedo a la primera verdadera ola de calor, el planeta vive la realidad opuesta en el otro extremo. Porque el 21 de junio marcó la entrada del invierno astronómico austral. Y los expertos señalan que viene fuerte.

Las primeras configuraciones atmosféricas registradas en el hemisferio sur han dado algo más que pistas y muestran un carácter muy dinámico sobre Sudamérica.

Esto se está haciendo especialmente notable en el descenso de masas de aire polar en el sur de Brasil, en Uruguay y en amplias zonas de Argentina, donde las temperaturas se han desplomado, por debajo incluso de los promedios estacionales.

Como detalla el portal 3B Meteo, las áreas más expuestas a la entrada de aire frío son la Patagonia y las llanuras del centro y sur de Argentina, donde se registran heladas y nevadas generalizadas, todo amplificado por los fuertes vientos detectados.

El cambio es especialmente notable en estos primeros días, pero las previsiones meteorológicas apuntan a que lo 'peor' aún no llegará. Sí puede hacerlo una ciclogénesis sobre el Atlántico, al oeste de Uruguay, que favorecerá nuevas masas de aire frío y precipitaciones.

Los avisos de momento se centran en América del Sur y escapan de África y aún más de Australia. El inmenso país oceánico suele afrontar temperaturas más suaves que otros países del 'cono sur' al comienzo de la temporada de frío. Esto se debe a que en la vasta zona predominan las corrientes de aire procedentes de latitudes bajas, que sirven de 'freno' al frío. Al menos por ahora...

Y mientras, en España y buena parte de Europa nos enfrentamos a los más de 40 grados centígrados en calles y plazas de numerosas ciudades, localidades y provincias, mientras se suceden los avisos por alertas ante los primeros embates fuertes de otro verano que apunta a ser históricamente caluroso.