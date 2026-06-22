Ya es oficial: el invierno austral ha comenzado con las primeras olas de frío con aire polar
Y lo que queda...
No, no has leído mal ni nos hemos liado con las estaciones. Mientras España se torra con temperaturas de pleno verano y el miedo a la primera verdadera ola de calor, el planeta vive la realidad opuesta en el otro extremo. Porque el 21 de junio marcó la entrada del invierno astronómico austral. Y los expertos señalan que viene fuerte.
Las primeras configuraciones atmosféricas registradas en el hemisferio sur han dado algo más que pistas y muestran un carácter muy dinámico sobre Sudamérica.
Esto se está haciendo especialmente notable en el descenso de masas de aire polar en el sur de Brasil, en Uruguay y en amplias zonas de Argentina, donde las temperaturas se han desplomado, por debajo incluso de los promedios estacionales.
Como detalla el portal 3B Meteo, las áreas más expuestas a la entrada de aire frío son la Patagonia y las llanuras del centro y sur de Argentina, donde se registran heladas y nevadas generalizadas, todo amplificado por los fuertes vientos detectados.
El cambio es especialmente notable en estos primeros días, pero las previsiones meteorológicas apuntan a que lo 'peor' aún no llegará. Sí puede hacerlo una ciclogénesis sobre el Atlántico, al oeste de Uruguay, que favorecerá nuevas masas de aire frío y precipitaciones.
Los avisos de momento se centran en América del Sur y escapan de África y aún más de Australia. El inmenso país oceánico suele afrontar temperaturas más suaves que otros países del 'cono sur' al comienzo de la temporada de frío. Esto se debe a que en la vasta zona predominan las corrientes de aire procedentes de latitudes bajas, que sirven de 'freno' al frío. Al menos por ahora...
Y mientras, en España y buena parte de Europa nos enfrentamos a los más de 40 grados centígrados en calles y plazas de numerosas ciudades, localidades y provincias, mientras se suceden los avisos por alertas ante los primeros embates fuertes de otro verano que apunta a ser históricamente caluroso.