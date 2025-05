Científicos prueban a bombardear las células humanas con potentes rayos 5G y la conclusión es clara

Los rayos de 5G no son dañinos para nuestras células humanas. Un estudio reciente lo certifica. Durante el coronavirus se pusieron encima de la mesa varias teorías "conspirativas" sobre que estas conexiones móviles dañan a las personas de una forma u otra.

Según publica el medio finés MuroPaketti, que ha tenido acceso a este proyecto titulado Proceedings of the National Academy: Nexus, se tenía el objetivo de probar la supuesta mordida del 5G en células de piel humana.

En este sentido, y de acuerdo a la información difundida, los científicos alemanes "se centraron en las ondas electromagnéticas utilizadas por las conexiones 5G en las células de fibroblastos en el tejido conectivo y las células corneales en la epidermis".

"La intensidad de las olas superó con creces las dosis diarias recomendadas", reza la publicación. Además, "las frecuencias eran ligeramente superiores a las que utilizan las conexiones 5G en la actualidad".

De hecho, resultó que incluso las ondas más fuertes no hacen nada significativo a las células o al ADN. "El estudio concluye que el 5G no daña la piel humana, y, en general, no amenazan la salud humana de ninguna manera", concluye la publicación.

