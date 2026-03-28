Deborah, farmacéutica: "El paracetamol es más seguro para el estómago que el ibuprofeno pero infinitamente más peligroso en sobredosis: puede provocar daño hepático irreversible"

El enemigo de los resfriaos, del dolor y el malestar, el paracetamol, puede ser más peligroso de lo que parece. Según informa Daily Mail, desde que apareció por primera vez en los años cincuenta, se ha convertido en el analgésito favorito para combatir síntomas como la fiebre y el dolor. Solo en Reino Unido se venden cerca de 200 millones de paquetes anuales. Pero, es necesario tener en cuenta algunas de sus posibles consecuencias.

Deborah Grayson, farmacéutica con 30 años de experiencia reconoce, en conversación con el medio de comunicación, que "cuando se trata de qué hace exactamente el paracetamol y cómo funciona, la cosa es un poco incierta". A diferencia del ibuprofeno, que reduce la inflamación en el lugar de la lesión, el paracetamol actúa principalmente en el cerebro y la médula espinal: "Reduce la producción de sustancias llamadas prostaglandinas, inhibiendo esencialmente las enzimas responsables de transmitir las señales de dolor".

¿Paracetamol de marca o genérico?

"Las tabletas estándar de paracetamol de 500 mg son esencialmente lo mismo", dice la experta farmacéutica en sus declaraciones al diario británico. Según ella, puede haber diferencia sutiles en los ingredientes no activos, como los colorantes o los agentes alglutinantes, pero "deberían actuar exactamente igual". "Los precios pueden variar significativamente entre marcas debido al embalaje, el marketing y la publicidad".

¿Medicamentos eficaces contra el resfriado o paracetamol?

De acuerdo al priódico británico, el paracetamol suele ser el tratamiento de primera elección de los médicos para la fiebre, los dolores de cabeza y los dolores corporales asociados con los resfriados y la gripe. No obstante, muchas marcas venden productos más específicos para las congestiones nasales u otros síntomas del resfriados. Grayson determina que "pueden hacerte sentir un poco mejor a corto plazo, en realidad pueden empeorar los síntomas con el tiempo".

El paracetamol y la cafeína

Según Daily Mail, el paracetamol suele combinarse con cafeína para potenciar sus efectos analgésicos. En este caso, la farmaceútica explica que la sustancia energética puede acelerar la absorción del paracetamol, "lo que ayuda a que llegue al torrente sanguíneo más rápidamente". Asimismo "actúa sobre los receptores de adenosina en el cerebro, reduciendo la percepción del dolor".

¿Es el paracetamol más seguro que el ibuprofeno?

"El paracetamol es más suave para el estómago que el ibuprofeno, pero es mucho más peligroso en caso de sobredosis, ya que puede causar daños hepáticos irreversibles", explica la farmacéutica. El medio advierte de que "una sobredosis deliberada es una emergencia médica, incluso si la persona se siente bien". "Los vómitos y el dolor abdominal suelen aparecer entre 24 y 72 horas después de una sobredosis", concluye Grayson. En los días siguientes, pueden aparecer ictericia, confusión, somnolencia extrema y daños en el hígado o los riñones (puede llegar a producirse cirrosis).