Dejó Google ganando 450.000 dólares al año para abrir su propio restaurante: ahora mide cada receta al gramo y factura 2,3 millones, aunque no cobra ni un dólar

El dinero no da la felicidad. Un buen ejemplo de ello es Salahodeen Abdul-Kafi, quien pese a llegar a ganar 450.000 dólares al año en empresas como Microsoft, Google o YouTube decidió abandonar el sector tecnológico porque no se sentía realizado.

El hombre, de 35 años, ha escrito un artículo en Business Insider en el que ha detallado cómo pasó de trabajar sin ilusión en algunas de las empresas más importantes del mundo a encontrar la felicidad abriendo su propio restaurante.

"Con el tiempo, me desilusioné con la industria tecnológica. Me daba la impresión de que el trabajo se había centrado cada vez más en ganar dinero en lugar de mejorar la vida de las personas o ayudar a las empresas. Así que, a los 33 años, dejé San Francisco", ha explicado Salahodeen Abdul-Kafi.

La idea de fundar su propio restaurante surgió por casualidad. "Mientras trabajaba en la organización sin fines de lucro, seguí organizando cenas y preparando barbacoas para mis amigos. Empecé a hacer brisket halal, y me decían que no encontraban nada igual", ha precisado.

De esa forma, el hombre optó por convertirse en propietario y gerente del restaurante Kafi BBQ en Irving, Texas (EEUU). Y el negocio ha sido todo un éxito desde su apertura. "Preparamos suficiente barbacoa para tres días, pero la vendimos toda el primer día", ha asegurado.

Reconocimientos y grandes beneficios económicos

Pronto, importantes medios de comunicación especializados se hicieron eco de la calidad del establecimiento. "La revista D Magazine nos nombró uno de los 12 mejores restaurantes de barbacoa en Dallas-Fort Worth, y Eater nos incluyó entre los 15 mejores restaurantes nuevos de EEUU", ha destacado Salahodeen Abdul-Kafi.

Los números hablan por sí solos. "El año pasado generamos ingresos de poco menos de 2,3 millones de dólares, y se prevé que alcancemos los 4 millones de dólares este año", ha subrayado el fundador del restaurante. No obstante, el hombre ha resaltado que "todavía no me he pagado ni un solo dólar desde que abrí el negocio y he estado viviendo de mis ahorros".

En cualquier caso, Salahodeen Abdul-Kafi se toma tan en serio su trabajo que mide cada receta al gramo. Al respecto, ha expresado que "tengo una hoja de cálculo con todas las recetas del restaurante, con cada ingrediente medido al gramo. Quiero que las recetas sean lo más precisas y repetibles posible. Ya sea una guarnición, un postre o una mezcla de especias para barbacoa, sé exactamente la cantidad de cada ingrediente".