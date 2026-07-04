La cifra oficial de fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 2.954, 34 españoles entre ellos

Los equipos de rescate colocan una bandera de Venezuela sobre los escombros, tras el doble terremoto sufrido por el país, el 28 de junio de 2026, en Caracas.

El balance de víctimas de los dos terremotos que sacudieron Venezuela continúa agravándose. Las autoridades venezolanas han confirmado este domingo 2.954 fallecidos y 16.592 heridos, mientras miles de efectivos nacionales e internacionales siguen buscando supervivientes entre los escombros del que ya es el desastre natural más mortífero registrado en el país durante el último siglo.

La vicepresidenta y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la respuesta del Ejecutivo y aseguró que la actuación fue inmediata tras producirse los seísmos.

"Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública", declaró la presidenta venezolana.

Rodríguez destacó además que 6.462 personas han sido rescatadas desde que comenzaron las operaciones de emergencia y calificó de "miserable" cualquier intento de utilizar políticamente la ayuda humanitaria.

Miles de rescatistas siguen buscando supervivientes

Las tareas de búsqueda continúan sin descanso, aunque el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los edificios derrumbados.

Según datos de la ONU, alrededor de 3.000 rescatistas internacionales permanecen desplegados en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira, el estado que ha sufrido la mayor devastación.

Durante su comparecencia, Delcy Rodríguez reconoció también el desgaste físico y emocional provocado por la tragedia. "Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud", ha confesado.

Los terremotos afectaron de lleno a Caracas y a otros seis estados del norte del país, superando ampliamente el anterior gran seísmo registrado en Venezuela, ocurrido en 1967 cerca de la capital y que dejó 245 fallecidos.

Suben a 34 los españoles fallecidos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, actualizó también el balance de ciudadanos españoles afectados por la catástrofe.

Según confirmó, 34 españoles han fallecido, mientras que 155 continúan desaparecidos y 11 permanecen localizados bajo los escombros, pendientes de poder ser rescatados.

España ha reforzado además su dispositivo de ayuda con el despliegue de un hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que estará operativo en menos de 24 horas y será atendido por alrededor de 90 profesionales sanitarios y de emergencias.