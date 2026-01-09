Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Desvelan las ciudades españolas que visitará el papa y, bueno, en Santiago usan una expresión muy gallega
Sociedad
Sociedad

Desvelan las ciudades españolas que visitará el papa y, bueno, en Santiago usan una expresión muy gallega

La Conferencia Episcopal ha anunciado el borrador de las tres paradas que realizará el pontífice León XVI en su primera visita a España. El arzobispo de Compostela se ha pronunciado tras conocerse que el final del Camiño no está incluido.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de archivo de la catedral de Santiago de Compostela (Galicia), con dos detalles del arzobispo Francisco José Prieto Fernández, a la izquierda, y del papa León XIV, a la derecha.
Imagen de archivo de la catedral de Santiago de Compostela (Galicia), con dos detalles del arzobispo Francisco José Prieto Fernández, a la izquierda, y del papa León XIV, a la derecha.Xurxo Lobato / Getty Images

Fue uno de los destinos que dejó pendiente el papa Francisco I durante su pontificado. El primer papa hispanohablante nunca llegó a visitar la catedral de Santiago de Compostela, a pesar de ser invitado en repetidas ocasiones por distintos políticos, como el expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Este viernes, se ha conocido que, en principio, la capital gallega no entra en los planes diseñados por la propia Conferencia Episcopal Española (CEE) y El Vaticano para la primera visita a España.

Madrid, Andalucía y Canarias. Estos son los tres destinos que han sido anunciados por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras el encuentro con la Secretaría de Estado del Vaticano que todavía podrá establecer sus "matices" a este itinerario inicial acordado entre la CEE y la Santa Sede. 

Las islas Canarias representan una de las paradas que Francisco quiso hacer para reunirse con las víctimas de los flujos migratorios, un viaje que se fue aplazando porque su enfermedad le imposibilitó desplazarse. Pero más allá de esta visita pendiente y de la de la capital de España o una comunidad con tanto peso eclesiástico como la andaluza, destaca la ausencia de Santiago de Compostela, importante e histórico centro de peregrinación.

El arzobispo de Santiago se encomienda a "esperanzas sólidas"

En este sentido, y tras hacerse público cuáles son las tres comunidades elegidas, ha habido pronunciamiento desde O Obradoiro. El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, se ha encomendado a la fe de que el pontífice acabe visitando Compostela. Lo ha hecho hablando de "esperanzas sólidas", pero no para este año, sino para el que viene.

El arzobispo compostelano ha reconocido que "evidentemente, el primer viaje del Papa León a España es significativo e importante", en declaraciones recogidas por Europa Press, pero que él le había invitado para el siguiente, cuando coincidirá con el Año Santo -el Xacobeo-.  "Por lo tanto la invitación que le hice personalmente es que fuera peregrino en el 2027", ha esgrimido ante los periodistas, pero "primero hay que establecer los itinerarios y tiempos de esa visita y después trabajaremos para que pueda ser uno de los peregrinos significativos e importantes que se acerquen a Santiago en el año santo 2027".

"Se mirará"
Arzobispo Francisco José Prieto Fernández

Precisamente, preguntado sobre si cree que cabría la posibilidad de que León XIV, en caso de que acabe viniendo este año o el próximo a Compostela, recorra un tramo del Camiño de Santiago, el arzobispo Prieto ha tirado de una expresión muy gallega para responder a la prensa. "Se mirará", ha prometido, sin ocultar que requerirá de "cierta espera y paciencia".

Imagen de archivo de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El presidente de la Conferencia Episcopal Española no se ha referido concretamente a la investigación que ha abierto El Vaticano al obispo de Cádiz y Ceuta. Sí ha hablado largo y tendido sobre el supuesto "trauma posaborto" que la ciencia niega o ha tenido de tiempo de calificar a las interrupciones voluntarias del embarazo como "supuesto derecho" o "inhumanidad". Ah, y lo de Franco y las cunetas.

09 enero
Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 