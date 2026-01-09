Desvelan las ciudades españolas que visitará el papa y, bueno, en Santiago usan una expresión muy gallega

Imagen de archivo de la catedral de Santiago de Compostela (Galicia), con dos detalles del arzobispo Francisco José Prieto Fernández, a la izquierda, y del papa León XIV, a la derecha.

Fue uno de los destinos que dejó pendiente el papa Francisco I durante su pontificado. El primer papa hispanohablante nunca llegó a visitar la catedral de Santiago de Compostela, a pesar de ser invitado en repetidas ocasiones por distintos políticos, como el expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Este viernes, se ha conocido que, en principio, la capital gallega no entra en los planes diseñados por la propia Conferencia Episcopal Española (CEE) y El Vaticano para la primera visita a España.

Madrid, Andalucía y Canarias. Estos son los tres destinos que han sido anunciados por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras el encuentro con la Secretaría de Estado del Vaticano que todavía podrá establecer sus "matices" a este itinerario inicial acordado entre la CEE y la Santa Sede.

Las islas Canarias representan una de las paradas que Francisco quiso hacer para reunirse con las víctimas de los flujos migratorios, un viaje que se fue aplazando porque su enfermedad le imposibilitó desplazarse. Pero más allá de esta visita pendiente y de la de la capital de España o una comunidad con tanto peso eclesiástico como la andaluza, destaca la ausencia de Santiago de Compostela, importante e histórico centro de peregrinación.

El arzobispo de Santiago se encomienda a "esperanzas sólidas"

En este sentido, y tras hacerse público cuáles son las tres comunidades elegidas, ha habido pronunciamiento desde O Obradoiro. El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, se ha encomendado a la fe de que el pontífice acabe visitando Compostela. Lo ha hecho hablando de "esperanzas sólidas", pero no para este año, sino para el que viene.

El arzobispo compostelano ha reconocido que "evidentemente, el primer viaje del Papa León a España es significativo e importante", en declaraciones recogidas por Europa Press, pero que él le había invitado para el siguiente, cuando coincidirá con el Año Santo -el Xacobeo-. "Por lo tanto la invitación que le hice personalmente es que fuera peregrino en el 2027", ha esgrimido ante los periodistas, pero "primero hay que establecer los itinerarios y tiempos de esa visita y después trabajaremos para que pueda ser uno de los peregrinos significativos e importantes que se acerquen a Santiago en el año santo 2027".

"Se mirará" Arzobispo Francisco José Prieto Fernández

Precisamente, preguntado sobre si cree que cabría la posibilidad de que León XIV, en caso de que acabe viniendo este año o el próximo a Compostela, recorra un tramo del Camiño de Santiago, el arzobispo Prieto ha tirado de una expresión muy gallega para responder a la prensa. "Se mirará", ha prometido, sin ocultar que requerirá de "cierta espera y paciencia".