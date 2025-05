Detectan tecnología secreta en equipos de energía solar chinos: "La destrucción de la red eléctrica está instalada"

Funcionarios de energía de Estados Unidos están reevaluando el riesgo que representan los dispositivos fabricados en China que juegan un papel crítico en la infraestructura de energía renovable después de que se encontró un equipo de comunicación inexplicable dentro de algunos de ellos, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Los inversores de potencia, producidos principalmente en China, se utilizan en todo el mundo para conectar paneles solares y aerogeneradores a la red eléctrica. También se encuentran en baterías, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos.

Si bien los inversores están diseñados para permitir el acceso remoto para actualizaciones y mantenimiento, las empresas de servicios públicos que los utilizan generalmente instalan firewalls para evitar la comunicación directa con China.

Sin embargo, expertos estadounidenses que desmontan equipos conectados a la red para comprobar si hay problemas de seguridad han encontrado dispositivos de comunicación fraudulentos que no figuran en los documentos del producto en algunos inversores de energía solar chinos, dijeron las dos personas.

Radios celulares en baterías

En los últimos nueve meses, también se han encontrado dispositivos de comunicación no documentados, incluidas radios celulares, en algunas baterías de varios proveedores chinos, dijo uno de ellos. Reuters no pudo determinar cuántos inversores y baterías de energía solar examinaron.

Los componentes maliciosos proporcionan canales de comunicación adicionales no documentados que podrían permitir eludir los firewalls de forma remota, con consecuencias potencialmente catastróficas, dijeron las dos personas. Ambos declinaron ser identificados porque no tenían permiso para hablar con los medios.

"Sabemos que China cree que es valioso poner en riesgo la destrucción o interrupción de al menos algunos elementos de nuestra infraestructura básica", declaró Mike Rogers, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU. "Creo que, en parte, los chinos esperan que el uso generalizado de inversores limite las opciones de Occidente para abordar el problema de la seguridad".

Un portavoz de la embajada china en Washington dijo: "Nos oponemos a la generalización del concepto de seguridad nacional, distorsionando y difamando los logros de infraestructura de China".

Un mecanismo para burlar cortafuegos que podría desestabilizar la red eléctrica

Los expertos dijeron que el uso de dispositivos de comunicación fraudulentos para burlar los cortafuegos y apagar los inversores de forma remota o cambiar sus configuraciones podría desestabilizar las redes eléctricas, dañar la infraestructura energética y provocar apagones generalizados. "Eso significa efectivamente que hay una forma incorporada de destruir físicamente la red", dijo una de las personas.

Las dos personas se negaron a nombrar a los fabricantes chinos de los inversores y baterías con dispositivos de comunicación adicionales, ni a decir cuántos habían encontrado en total. La existencia de los dispositivos no autorizados no se había reportado previamente. El gobierno estadounidense no ha reconocido públicamente los descubrimientos.

Cuando se le pidió un comentario, el Departamento de Energía de EEUU (DOE) dijo que evalúa continuamente el riesgo asociado con las tecnologías emergentes y que había desafíos significativos para que los fabricantes revelaran y documentaran las funcionalidades.

"Si bien esta funcionalidad puede no tener intenciones maliciosas, es fundamental que quienes la adquieran comprendan plenamente las capacidades de los productos recibidos", afirmó un portavoz. Se está trabajando para abordar cualquier laguna en la información divulgada a través de la 'Lista de materiales de software' -o inventarios de todos los componentes que forman una aplicación de software- y otros requisitos contractuales, dijo el portavoz.

"La amenaza por parte del Partido Comunista Chino es real y creciente"

Mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y otros países están reevaluando el papel de China en la infraestructura estratégica debido a preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades de seguridad, dijeron dos ex funcionarios del gobierno.

"La amenaza que enfrentamos por parte del Partido Comunista Chino (PCCh) es real y creciente. Ya sea mediante ataques informáticos a las telecomunicaciones o el acceso remoto a inversores solares y de baterías, el PCCh no se detiene ante nada para atacar nuestra infraestructura y componentes sensibles", declaró el representante estadounidense August Pfluger, miembro republicano del Comité de Seguridad Nacional. "Ya es hora de que intensifiquemos nuestros esfuerzos para mostrarle a China que comprometernos ya no será aceptable", trasladó a Reuters.

En febrero, dos senadores estadounidenses presentaron la Ley de Desacoplamiento de la Dependencia de Baterías Adversarias Extranjeras, que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional comprar baterías de algunas entidades chinas a partir de octubre de 2027, debido a preocupaciones de seguridad nacional. El proyecto de ley fue remitido al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado el 11 de marzo y aún no ha sido promulgado.

Su objetivo es impedir que el Departamento de Seguridad Nacional adquiera baterías de seis empresas chinas que, según Washington, están estrechamente vinculadas al Partido Comunista Chino: Contemporary Amperex Technology Company (CATL) 300750.SZ , BYD Company 002594.SZ , Envision Energy, EVE Energy Company 300014.SZ , Hithium Energy Storage Technology Company y Gotion High-tech Company 002074.SZ .

Ninguna de las empresas respondió a las solicitudes de comentarios. Las empresas de servicios públicos ahora se están preparando para prohibiciones similares a los fabricantes de inversores chinos, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.

Algunas empresas de servicios públicos, incluida Florida Power & Light Company, la mayor proveedora de energía de Florida, intentan minimizar el uso de inversores chinos mediante la adquisición de equipos de otros países, según dos personas familiarizadas con el asunto. FPL no respondió a las solicitudes de comentarios.

El portavoz del Departamento de Energía (DOE) afirmó: "A medida que se consolida la fabricación nacional, el DOE trabaja con el gobierno federal para fortalecer las cadenas de suministro estadounidenses, brindando oportunidades adicionales para integrar equipos confiables a la red eléctrica".

"Implicaciones catastróficas"

Huawei es el mayor proveedor de inversores del mundo y representó el 29% de los envíos a nivel mundial en 2022, seguido por sus pares chinos Sungrow y Ginlong Solis, según la consultora Wood Mackenzie. Sin embargo, el desarrollador solar alemán 1Komma5 dijo que evita los inversores Huawei debido a las asociaciones de la marca con riesgos de seguridad.

"Hace diez años, si se hubieran apagado los inversores chinos, no habría ocurrido nada grave en las redes europeas, pero ahora la masa crítica es mucho mayor", dijo el director ejecutivo de 1Komma5, Philipp Schröder.

"El dominio de China se está convirtiendo en un problema cada vez mayor debido a la creciente capacidad de energías renovables en las redes occidentales y la mayor probabilidad de una confrontación prolongada y grave entre China y Occidente", subrayó.

