Detenido Vázquez Patiño, reclamado por pederastia y uno de los 10 más buscados de España

Es uno de los delincuentes más buscados de España reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Getty Images

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, uno de los delincuentes más buscados de España reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años.

Fuentes policiales han confirmado a EFE la detención de Vázquez Patiño y que ha intentado apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial (GOE) que formaba parte del dispositivo habilitado para el arresto, como ha adelantado el diario 'ABC'.

El fugitivo, que ha sido arrestado en Meicende, una aldea de Arteixo (A Coruña), figuraba en la lista de diez más buscados por la Policía, que detallaba que tiene 46 años, complexión obesa, cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones

