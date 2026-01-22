Roba joyas y relojes en una casa, pero el plan se trunca al 'tocarle la lotería' y acaba detenido

Suceso en Asturias digno de un guion que llevar a la pequeña o gran pantalla, pero siempre de una comedia. Un ladrón entró a un domicilio a robar pudiendo hacerse con varias joyas y relojes, sin que fuese pillado. Pero la historia dio una vuelta a la tortilla cuando cometió un error que precipitó su detención. Podría decirse que le arrestaron porque le 'había tocado la lotería'. Pero no exactamente a él.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda de la localidad asturiana de Avilés, a la que el presunto autor del robo accedió utilizando la fuerza. Concretamente, forzó una ventana para entrar al inmueble llevándose dichos objetos de alto valor. Mas no fue lo único que sustrajo de la casa aquel 15 de diciembre y aquella fue su mayor equivocación.

El caso fue bautizado por la Policía Nacional como el "caso de la lotería premiada". Se debe a que el supuesto autor del robo se llevó también varios décimos del Sorteo Extraordinario de Lotería Navidad. Uno de ellos resultó premiado días después. No tenía uno de los cinco grandes premios, pero sí le cayó una pedrea y un reintegro, por lo que había dejado de ser un mero papel a convertirse en 120 euros.

El dispositivo policial y el 'amigo'

El detenido por el robo era un viejo conocido de las fuerzas del orden, que también estaba siendo buscado por otros delitos distintos, contando con dos órdenes de detención diferentes. El ser más que consciente de ello no evitó que quisiera cobrar los 120 euros igualmente, pero ideó un plan para que no le pillasen cuando lo hiciese.

Se lo pidió a un amigo, que fue el que acudió a un establecimiento de loterías de Avilés a cobrar el premio. Y cayó en la trampa. Los propietarios a los que habían robado fueron a denunciar lo sucedido dando una fiel descripción de los objetos sustraídos, entre ellos la combinación de los décimos. Los agentes ya habían desplegado un operativo especial para controlar las tiendas de Avilés y alrededores.

Al identificar al compañero del hombre que finalmente fue arrestado, las autoridades no tardaron en localizarle, detenerle y ponerle a disposición judicial. El supuesto compinche está siendo investigado por su presunta colaboración con el primero. Cabe destacar que en el comunicado de la policía asturiana se habla de un "un golpe de suerte" que acabó convertido "en la perdición de los ladrones".