Diego, conductor de tráiler en España: "En internacional se ganan de 3.000 euros para arriba"

En un momento en el que el coste de la vida no para de subir, muchos trabajadores buscan empleos mejor pagados o alternativas laborales más estables y uno de los sectores que se están poniendo en el punto de mira es el sector del transporte.

El camionero español Diego Gz (@diieegogz), quien además crea contenido en TikTok “para ayudar a vivir mejor a camioneros” ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando “cuánto se gana de verdad con un tráiler en España”.

Esta información que el camionero ha dado sin pelos en la lengua, de una forma súper sincera y natural, ha conquistado a sus seguidores, haciendo que el vídeo supere ya las 513.000 visualizaciones, los 12.000 me gusta y los más de 270 comentarios.

“¿Quieres saber cuánto se gana de verdad con un tráiler en España? Te lo digo sin mareo. Esto es muy sencillo, hay tres modalidades: regional, nacional e internacional”, ha comenzado indicando el creador de contenido al inicio del vídeo.

“En regional aproximadamente se ganan 2.000 - 2.300 euros. En nacional aproximadamente se gana de 2.400 a 3.000. Y en internacional pues a partir de 3.000 para arriba, depende si te pagan por kilómetros o por cómo te paguen”, ha explicado el camionero.

¿Ser autónomo es una buena opción?

Ser trabajador por cuenta propia dentro del sector del transporte es una de las decisiones más importantes (y arriesgadas) que puede tomar un camionero. Aunque sobre el papel los ingresos pueden ser mayores, la realidad es bastante más compleja.

“También puedes ser autónomo. Ganas más, pero también tienes más responsabilidades, gasto de gasoil, mantenimientos, talleres, marrones, etc”, ha apuntado el conductor.

En este modelo, el profesional deja de ser solo conductor para convertirse también en gestor: debe asumir costes fijos, negociar rutas, encargarse del vehículo y hacer frente a imprevistos constantes. Por eso, aunque puede resultar más rentable, también requiere una mayor dedicación e implicación personal.

Por este motivo, muchos profesionales del sector coinciden en que no es una opción para todo el mundo, especialmente para quienes empiezan o no tienen una base económica sólida.

El gasto invisible del día a día

Asimismo, aunque los salarios pueden parecer atractivos, el creador de contenido también ha puesto el foco en un aspecto que muchas veces pasa desapercibido: los gastos diarios.

“Y ojo, porque algo que no te dicen es que si no te organizas bien vas a gastarte de 15 a 20 euros todos los días en comida. En mierdas en gasolineras, en bares… en basura, al final”, ha advertido Diego, indicando que hay que tenerlo todo en cuenta.

“Yo me cansé de toda esa mierda y por eso monté un ebook con menús reales para camioneros reales. Comidas que se pueden hacer en el camión baratas y sin calentarte mucho la cabeza”, ha comentado el creador de contenido.

Despertando el interés

En la sección de comentarios del vídeo, cientos de personas impresionadas al descubrir este salario le han preguntado al creador de contenido sobre requisitos para acceder al empleo, facilidades para encontrar trabajo o dificultad para sacarse este carné específico de conducir.

Aunque más allá de las cifras, el propio Diego deja claro que no todos los trabajos dentro del transporte son iguales. El salario depende de factores como la distancia, las horas en carretera o el tipo de empresa. No es lo mismo hacer rutas locales con horarios más previsibles que pasar días o incluso semanas fuera de casa.

En ese sentido, el transporte internacional es el mejor pagado, pero también el más exigente ya que implica largas jornadas, dormir en el camión y una logística personal más compleja. Aun así, es precisamente ese sacrificio el que explica que los sueldos superen con facilidad los 3.000 euros mensuales.

“Eso sí, para los que se emocionan rápido hay que recordar que es un trabajo muy duro y estás mucho tiempo fuera de casa”; “Me parece genial, los sacrificios y esfuerzos hay que pagarlos”; “Yo he sido conductor y la verdad que me parece incluso poco, pero está claro que cualquier salario que sea menos que eso no interesa el trabajo”, han apuntado también algunos de los usuarios.