El Gobierno eleva a seis los positivos por peste porcina en Cataluña

Vista del dispositivo de agentes rurales de Cataluña tras aparecer cuatro jabalíes más muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona).

Confirmado, también son positivos. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha confirmado este martes que ya son seis los jabalíes encontrados muertos en Barcelona que han dado positivo por peste porcina africana (PPA).

Prieto ha confirmado estos positivos en declaraciones a los periodistas desde el centro de mando de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde se coordina el dispositivo para evitar que el brote de peste porcina se expanda más allá del perímetro cerrado en los alrededores del parque de Collserola.

Según Prieto, el Ministerio de Agricultura, a quien ha dicho que representaba, ha confirmado que los positivos por este brote han aumentado de los dos iniciales hasta los seis, aunque ha evitado dar más detalles y se ha remitido a una rueda de prensa que ofrecía casi en paralelo el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

Llamada a la tranquilidad: "Estamos controlando la crisis"

En cualquier caso, Prieto ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los consumidores y al conjunto del sector y se ha mostrado convencido de que la Unión Europea apoyará a España para afrontar esta situación: "Estamos controlando la crisis".