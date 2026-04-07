El CEO de McDonald's, tras viralizarse por darle un mordisquito a una hamburguesa: "Toda la culpa es de mi madre, que me decía que no hablara con la boca llena"

“Qué mejor forma de promocionar tu nuevo producto que probarlo tú mismo”. Esa debió de ser la idea del director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski, cuando decidió publicar en su cuenta de Instagram @chrisk_mcd un vídeo degustando la nueva hamburguesa ‘Big Arch’.

La grabación, publicada el 4 de febrero, pretendía mostrar el lanzamiento del producto estrella, pero terminó generando una reacción inesperada en redes sociales. Lejos de centrarse en el tamaño del sándwich o sus ingredientes, los usuarios pusieron el foco en el peculiar gesto del directivo: un pequeño “mordisquito” que, según muchos usuarios, parecía más simbólico que real.

La escena provocó miles de comentarios que analizaban su lenguaje corporal, descrito como “robótico”, así como su manera de referirse repetidamente a la hamburguesa como un “producto” en lugar de transmitir entusiasmo por la comida.

Un bocado demasiado pequeño

El vídeo superó los 16 millones de visualizaciones y generó una avalancha de comentarios. Algunos usuarios señalaron que Kempczinski apenas parecía morder la hamburguesa. Para muchos, el gesto resultaba poco natural, especialmente tratándose del máximo responsable de la cadena que intentaba promocionar uno de sus nuevos lanzamientos.

La polémica creció rápidamente hasta convertirse en tema de conversación fuera de las redes sociales. Incluso surgieron rumores que aseguraban que el ejecutivo podría ser vegetariano en secreto, una teoría que se alimentó por la aparente falta de entusiasmo al probar la hamburguesa.

La respuesta del propio CEO

Ante la viralidad del vídeo, el medio The Wall Street Journal preguntó directamente al directivo por lo ocurrido. Su respuesta sorprendió por el tono humorístico: "Le echo toda la culpa a mi madre, porque me decía: 'No hables con la boca llena'". Kempczinski añadió que quizá en ese momento debería haber ignorado el consejo: “Y creo que probablemente en ese caso debería haber dicho: ‘¿Sabes qué? Al diablo con todo. Voy a hablar con la boca llena’”.

El propio CEO también desmintió los rumores sobre su supuesta dieta vegetariana y aseguró que el vídeo no había sido preparado con la intención de generar polémica. Según explicó, simplemente estaba probando la nueva hamburguesa de forma natural, aunque el resultado no convenciera al público.

"Te has vuelto viral y no en el buen sentido"

Kempczinski reveló además que se enteró del revuelo por una llamada familiar. Uno de sus hijos fue quien le advirtió del impacto del vídeo: “Papá, te has vuelto viral, y no en el buen sentido”. A pesar de ello, el ejecutivo aseguró que se tomó la situación con calma y que incluso vio el lado positivo de la polémica.

Para el directivo, la viralidad terminó beneficiando al producto, ya que atrajo más atención hacia la nueva Big Arch. Según explicó, en la actual economía de los creadores, los consumidores participan activamente en la construcción de la imagen de las marcas, y la interacción —aunque sea crítica— puede aumentar la visibilidad.