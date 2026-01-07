El 'problema del sofá': el rompecabezas geométrico que ha torturado a los matemáticos desde los años 60 por fin tiene solución

¿Cuál es el sentido de la vida?¿Existe la verdad?¿Las matemáticas forman parte de la naturaleza o son una invención humana? Son incontables las preguntas sin respuesta y es precisamente, en el terreno de las matemáticas, donde se han presentado multitud de quebraderos de cabeza.

Uno de ellos es el bautizado como "problema del sofá móvil", que llevaba sin resolver desde hace casi 60 años. El rompecabezas planteaba la siguiente pregunta: "¿Cuál es la figura bidimensional con la mayor área posible que puede transportarse a través de un corredor en forma de L de ancho uno?". En 1966 se planteó por primera vez y, por fin, alguien ha dado con la solución.

El Dr. Baek Jin Eon, de 31 años, investigador del Instituto Coreano de Estudios Avanzados, ha sido el genio capaz de resolver el enigma, demostrando, tal y como recoge el medio inglés Independent, que "ninguna forma más grande que un diseño propuesto previamente puede moverse a través de un corredor en ángulo recto de ancho fijo".

Ya se planteo en 1992

Las investigaciones sobre el rompecabezas se remontan a los años 90, donde se sembró la semilla que ha conducido a esta resolución final:

Ya en 1992, el matemático, Joseph Gerver, pareció dar con una posible solución aplicando una curva compleja.

pareció dar con una posible solución aplicando una curva compleja. Años después, en el pasado 2024, el Dr. Baek recogió el legado la teoría bautizada como 'sofá de Gerver' mediante una prueba de 119 páginas en la que apuntó que "no puede existir un sofá más ancho que el de Gerver".

Para ello, dejó a un lado las simulaciones informáticas y se centro en la lógica: "Soy más bien un soñador por naturaleza, y para mí la investigación matemática es una repetición del sueño y el despertar", reconocía en una entrevista, añadiendo que “uno sigue aferrándose a la esperanza, luego la rompe y sigue adelante recogiendo ideas de las cenizas".

Un gran descubrimiento matemático

La solución a este problema, que ya se ha planteado en series de renombre como Friends, que lo llevaron al terreno del día a día planteando cómo subir un sofá por una escalera estrecha, se ha calificado como uno de los "10 principales descubrimientos matemáticos de 2025" por Scientific American.

La revista apunta la proeza que es poder haber resuelto este misterio sin necesidad de recurrir a los ordenadores. Actualmente, la investigación del doctor coreano se encuentra en fase de revisión por Annals of Mathematics, pero todo apunta a que su prueba sea la resolución definitiva a este ya antiguo enigma.