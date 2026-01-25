Emerge de las aguas el destructor de 9.000 millones de euros con un as en la manga en sus misiles hipersónicos de largo alcance

Uno de los destructores de la Marina de Estados Unidos USS Zumwalt.

Estados Unidos redefine su poder en el agua. El ejército de ese país estrena un destructor futurista, que según publica el diario francés Forum Militaire, está armado con misiles intercontinentales convencionalmente capaces. "Un salto tecnológico sin precedentes que supone un cambio radical frente a China y Rusia".

Tal y como reza la publicación, el bautizado como USS Zumwalt tiene "una nueva misión": disparar misiles hipersónicos de ultra largo alcance, "capaces de alcanzar cualquier objetivo en la Tierra". Al incorporar las armas más rápidas del mundo, este gigante de 9.000 millones de euros se convierte en el primer destructor capaz de atacar sin previo aviso, sin una ojiva nuclear.

Una transformación sin precedentes

Este imponente destructor fue ridiculizado en el mercado internacional por su alto precio, pero en los últimos años ha experimentado "una metamorfosis radical". Desde 2023, sus imponentes cañones de 155 milímetros han sido retirados para dar paso a 12 tubos verticales que alojaran el misil hipersónico CPS.

Este último, según la publicación, alcanza una velocidad terminal superior a Mach 5, o más de 6.000 kilómetros por hora y representa la primera capacidad del mundo para realizar ataques intercontinentales convencionales: "un arma que no depende de una ojiva nuclear, pero que puede impactar a más de 6.000 kilómetros".

"El Zumwalt inaugura una era en la que ahora es posible apuntar con precisión a objetivos al otro lado del mundo sin desencadenar el apocalipsis", reza la publicación.

No obstante, sus características confunden con un proyectil nuclear, por lo que Washington tendrá que notificar a Pekín y a Moscú de cada lanzamiento de prueba para "evitar un malentendido catastrófico".

Según la información consultada, China ha probado en repetidas ocasiones misiles balísticos hipersónicos YJ-21 lanzados desde sus destructores. Corea del Norte también está equipando sus buques con misiles de largo alcance y Rusia posee misiles de alcance intermedio.

"El más caro jamás construido"

Tal y como reza la publicación, con un coste de más de 9.000 millones de euros, este destructor se coloca como el más caro jamás construido. De momento, la Marina de Estados Unidos ha construido solo tres, a pesar de, en un primer momento, tener planificado construir una terintena.