Encuentran a un perro abandonado en la autopista y el mensaje que porta es desgarrador: "Ya ha visto algunas de las peores cosas que la gente puede hacer"

Imagen de un solitario perro en el arcén de la ruta 66, en EEUU.

Brownie, una perra de apenas un año, fue encontrada atada a una valla cerca de una autopista muy transitada en Newark, Nueva Jersey, con una nota escrita en cartón que pedía ayuda. Su caso ha conmovido a miles de personas tras difundirse en redes sociales por el refugio Associated Humane Societies Newark.

Así lo recoge el medio estadounidense Newsweek en una información. ¿Qué decía aquel letrero? Rezaba el siguiente texto: "Por favor, quiéranla y encuéntrenle un hogar para siempre". Mas no solo eso.

La nota explicaba que su anterior dueño no podía hacerse cargo de ella ni permitirse entregarla legalmente a un refugio. Aunque el abandono de animales es ilegal, desde el centro de acogida señalan que la familia probablemente actuó por desesperación, en medio de una crisis económica que está afectando a muchas familias en EEUU.

Una cifra terrible que no deja de crecer

Según datos de la ASPCA, en 2024 el 60% de los animales que ingresaron a refugios eran callejeros. La responsable de redes sociales del refugio, Olivia Gonzalez, advierte que el número de abandonos está en aumento y que la lista de espera para entregar animales se extiende hasta febrero de 2026, con más de 80 perros esperando adopción.