Encuesta | ¿Estás de acuerdo con poner fin al cambio de hora estacional cada año?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un espaldarazo esta lunes a la histórica votación que se produjo en el Parlamento Europeo en 2019 y que se posicionó a favor de poner fin al cambio de hora estacional, una cuestión que hace que tengamos que cambiar el horario dos veces al año.

En esa línea, el líder del Ejecutivo ha anunciado que "el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía". Sánchez también ha indicado que con esa finalidad, el Ejecutivo "pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente".

Ha aludido a estudios científicos y de salud para justificar la postura adoptada. Con todo, desde El HuffPost, queremos preguntarte por tu opinión al respecto. ¿Estás de acuerdo con terminar para siempre con el cambio de horario estacional? ¡Vota en nuestra encuesta! ¡Y déjanos un comentario con las razones o, en caso de que sí quieras dejar de cambiarla, con qué horario prefieres quedarte, el de invierno o el de verano!

(Pincha aquí si no puedes ver nuestra encuesta correctamente)

