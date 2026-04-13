Epicuro, filósofo griego: "El hombre que no se contenta con poco, no se contenta con nada"

Hallar la felicidad es el principal anhelo de cualquier ser humano. El problema, cómo no, es que a veces resulta demasiado difícil. La vida suele ponerte pequeñas o grandes piedras en el camino que convierten esta meta en algo complicado. Aunque siempre puedes acudir a las enseñanzas de los filósofos más importantes de la historia para encontrar consejos.

Los filósofos de la antigua Grecia dejaron muchas reflexiones que siguen siendo de aplicación en la sociedad actual. Y no sólo sobre política o arte, también reflexionaron sobre la propia existencia y los deseos de las personas.

Epicuro (341 a.C. - 270 a.C.) es un de los filósofos que han trascendido hasta llegar a nuestra época. Nació en la isla de Samos y fundó su escuela en Atenas en el año 306 a.C.

Varias de sus frases pueden serte de ayuda para afrontar los retos de la vida. Merece la pena conocer mejor su pensamiento para obtener esas enseñanzas tan necesarias.

El pensamiento de Epicuro

Epicuro reflexionó sobre la felicidad, el alma y los placeres de la vida. Su objetivo era alcanzar la ataraxia (carencia de dolor en el alma) y la aponía (ausencia de dolor físico). Para ello propuso cuatro consejos vitales:

No temer a los dioses: hay que entenderlo en el contexto de la época y en el temor que causaban algunos dioses. Según Epicuro, si los dioses existen no están preocupados por los humanos, ya que son muy superiores. Por lo tanto, no hay que tenerles miedo.

hay que entenderlo en el contexto de la época y en el temor que causaban algunos dioses. Según Epicuro, si los dioses existen no están preocupados por los humanos, ya que son muy superiores. Por lo tanto, no hay que tenerles miedo. No temer a la muerte: el fin de la existencia sólo sucede cuando ya no existes, por lo tanto, consideraba absurdo preocuparse por ello.

el fin de la existencia sólo sucede cuando ya no existes, por lo tanto, consideraba absurdo preocuparse por ello. Las cosas buenas son fáciles de conseguir: Epicuro consideraba que las necesidades más básicas se cubrían con poco esfuerzo.

Epicuro consideraba que las necesidades más básicas se cubrían con poco esfuerzo. Las cosas malas son soportables: según su manera de pensar, el dolor puede sobrellevarse con la fortaleza mental.

Es posible que no estés de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, pero lo importante es que te hagan pensar.

Además, Epicuro dividió los placeres humanos de la siguiente forma:

Placeres naturales y necesarios: algunos ejemplos son la comida, la bebida y la amistad.

algunos ejemplos son la comida, la bebida y la amistad. Placeres naturales e innecesarios: un ejemplo es comer o beber en exceso.

un ejemplo es comer o beber en exceso. Placeres ni naturales ni necesarios: el poder político o económico.

Epicuro no juzgaba estos placeres, se limitaba a clasificarlos para que cada persona pudiese elegir los que más felicidad le aporten.

La frase de Epicuro sobre la felicidad

La reflexión de Epicuro sobre la felicidad es la siguiente: "El hombre que no se contenta con poco, no se contenta con nada".

Se trata de una defensa de los pequeños placeres de la vida. En lugar de apostar por el poder político o la ambición económico, Epicuro creía que la felicidad se hallaba en otro tipo de detalles.

Además, si tu deseo es conseguir cada vez más (más dinero, más influencia, más poder) nunca te vas a conformar, pues siempre vas a querer algo que no posees. De este modo, alcanzar la felicidad es imposible.

Sin embargo, ser feliz con las metas que están a tu alcance (aunque parezcan insignificantes), te asegura en gran medida una existencia alegre.

Otras frases de Epicuro

Este no es el único pensamiento de Epicuro que merece la pena recoger. Tiene multitud de frases atribuidas sobre diferentes temas que te pueden servir de inspiración:

Aléjate de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía.

El necio, entre otros males, posee éste: siempre trata de comenzar su vida.

En la discusión razonada, más gana quien es vencido por cuanto aprende.

La felicidad y la virtud son dos hermanas que no se separan jamás.

La prudencia es el más excelso de todos los bienes.

Nada es tan fuerte como la costumbre.

Todo hombre sale de esta vida como si hace poco hubiese nacido.

Vano es el conocimiento que no sirve para aliviar un dolor humano.

Quien no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea el dueño del mundo.

No se puede vivir sin temor cuando se inspira temor.

Como ves, la mayoría de sus enseñanzas son sobre la felicidad o la propia existencia. Aunque también reflexionó sobre el conocimiento o los debates, asuntos típicos entre los filósofos de la antigüedad.