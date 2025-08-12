España, ante la interminable pesadilla de los incendios: más de 5.000 desalojados y dos heridos en el final de la ola de calor

El incendio declarado en la localidad madrileña de Tres Cantos, a las puertas de la Planta de tratamiento de aguas.

España ha superado, y ya van unas cuantas este verano, una nueva jornada crítica en la lucha contra el fuego, con más de 5.000 personas desalojadas y dos hombres heridos, uno de ellos en estado muy grave, en varias provincias del país. Las altas temperaturas, unidas a las intensas rachas de viento, que en algunos casos han superado los 50 km/h, han contribuido a que se haya multiplicado la virulencia de los principales incendios forestales aún activos en Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La costa gaditana ha vuelto a sufrir en Tarifa, donde un incendio forestal impulsado por el viento de Levante ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas, después de acercarse a la primera línea de un núcleo de viviendas en Atlanterra y Los Alemanes. En Madrid, un fuego declarado esta tarde en la localidad de Tres Cantos han forzado el desalojo de dos urbanizaciones y han dejado a un hombre en estado crítico por quemaduras.

En Galicia, el incendio de Chandrexa de Queixa, que ha arrasado más de 3.000 hectáreas y ya se ha convertido en el mayor del año en la comunidad gallega, ha vuelto a elevar su categoría de peligrosidad al volver a acercarse a núcleos urbanos. Castilla y León, por otro lado, afronta un doble frente en las localidades de Molezuelas de la Carballeda, Zamora, y en Las Médulas, León, que suman miles de hectáreas quemadas, evacuaciones en cadena y graves daños a un patrimonio natural declarado Patrimonio de la Humanidad. En Toledo, el incendio de Navalmoralejo ha cruzado a Extremadura, después de acabar con casi 400 hectáreas, imponer confinamientos y demandar la intervención de la UME.

Mientras la lucha contra el fuego continúa, la Aemet ha anunciado este mismo lunes que la actual ola de calor que atraviesa España acabará este martes, aunque advierte de que las temperaturas seguirán muy elevadas en muchas zonas y que el jueves podría iniciarse un nuevo repunte térmico. El episodio, que comenzó el 3 de agosto, ha dejado máximas de hasta 44 grados en el Guadalquivir y mínimas que no han bajado de 22-25 grados en el sur, el litoral mediterráneo, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, factores que, junto al viento, han creado el escenario perfecto para la propagación de incendios.

Tres Cantos: un herido en estado crítico



El incendio de la localidad madrileña se ha iniciado sobre las 19:45 horas en una zona de vegetación situada el área este del Nuevo Tres Cantos. El viento ha facilitado su rápida propagación hacia zonas habitadas, lo que ha llevado a activar la Situación Operativa 2 del Plan Infoma. La cercanía a las viviendas ha forzado una respuesta inmediata para contener el avance de las llamas.

Las autoridades han ordenado desalojar las urbanizaciones Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. Un hombre ha sufrido quemaduras en el 98% del cuerpo y ha sido trasladado en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital La Paz; otro, de 83 años, ha sido atendido por dolor torácico. El humo se ha percibido a kilómetros de distancia, incluso en localidades como Alcalá de Henares.

La Comunidad de Madrid ha pedido la intervención de la UME, que se ha sumado a 23 dotaciones de bomberos regionales y 11 del Ayuntamiento de Madrid. Dos dotaciones de Samur-Protección Civil han apoyado el dispositivo. El Ayuntamiento ha habilitado el Centro Deportivo Enrique Más para los vecinos evacuados, mientras que San Sebastián de los Reyes ha desalojado de forma preventiva el polideportivo Dehesa Boyal.

Tarifa: un fuego “de extraordinaria complejidad”



El fuego se ha declarado a primera hora de la tarde en la Sierra de La Playa, en una zona próxima a la Cueva del Moro. El viento de Levante, con rachas de hasta 50 km/h, ha empujado las llamas cuesta abajo hacia la costa, lo que ha permitido que alcanzaran en muy poco tiempo las inmediaciones de las urbanizaciones de Atlanterra y Los Alemanes. El incendio ha llegado apenas seis días después de otro gran susto en el paraje de La Peña, que también obligó a desalojar a miles de personas.

Más de 2.000 personas han abandonado sus viviendas, sus alojamientos turísticos y otras urbanizaciones. El fuego ha rozado la primera línea de viviendas, aunque las llamas no han alcanzado ninguna. Un guardia civil que colaboraba en el control del tráfico ha resultado atropellado y en el colegio Miguel de Cervantes, en Zahara de los Atunes, se alojan unas 400 personas que no han podido regresar a sus hogares.

El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha calificado el incendio de “extraordinaria complejidad” y ha asegurado que “hemos logrado salvar toda la parte de las viviendas y urbanizaciones en el último segundo”. El Infoca ha movilizado hasta 14 medios aéreos, reforzados por bomberos de varios parques y agentes de Protección Civil y Guardia Civil. Con la retirada de los medios aéreos al caer la noche, un amplio operativo terrestre se mantiene en el perímetro más cercano a las viviendas.

Chandrexa de Queixa: el gran incendio del año en Galicia



Vista de la columna de humo del incendio forestal en Chandrexa de Queixa, en Ourense. Brais Lorenzo

El fuego se ha declarado en la parroquia de Queixa y ha arrasado más de 3.000 hectáreas de monte, lo que lo convierte en el mayor incendio registrado este año en Galicia. Tras unas horas de relativa calma, las llamas han recuperado intensidad y han obligado a reforzar el operativo por su cercanía a núcleos habitados.

La Xunta ha explicado que el incendio ha vuelto a amenazar zonas pobladas, lo que ha motivado el despliegue de brigadas forestales, medios aéreos y maquinaria pesada. El frente se ha complicado por las rachas de viento y las elevadas temperaturas.

Los equipos de extinción han trabajado para proteger las aldeas más cercanas y contener el avance hacia el parque natural de la Serra da Queixa, de alto valor ecológico. La Consellería do Medio Rural ha confirmado que el operativo se ha mantenido durante toda la noche para asegurar las líneas de defensa.

Las Médulas: un Patrimonio de la Humanidad calcinado



El incendio se ha originado en el entorno de este paraje leonés declarado Patrimonio de la Humanidad y ha afectado ya a unas 1.500 hectáreas. Las llamas se han extendido por matorral y pinar, dañando un espacio natural y cultural de gran relevancia.

Las autoridades han ordenado desalojos preventivos en poblaciones próximas y han desplegado medios aéreos y terrestres para frenar el avance hacia las zonas más sensibles del monumento natural. El viento y las altas temperaturas han complicado las labores de extinción.

El Ayuntamiento de Carucedo y la Junta de Castilla y León han pedido a la población que evite desplazarse hacia la zona para no interferir en los trabajos. El incendio ha obligado a cortar caminos de acceso y a redoblar la vigilancia sobre el patrimonio arqueológico.

Molezuelas de la Carballeda y Puercas: desalojos en cadena



El fuego en la comarca de Sanabria ha calcinado unas 3.500 hectáreas entre monte bajo y arbolado. La rapidez de propagación ha obligado a desalojar viviendas de forma escalonada en varios núcleos de población.

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 de peligrosidad y ha movilizado a brigadas forestales, medios aéreos y maquinaria pesada. Las llamas han puesto en riesgo zonas de alto valor ecológico y han requerido apoyo de medios del Estado.

El operativo se ha centrado en evitar que el incendio alcance masas forestales continuas que podrían disparar su intensidad. Los trabajos se han mantenido durante la noche, con especial atención a los puntos calientes que amenazan con reavivar el fuego.

Navalmoralejo: confinamientos en dos provincias



El incendio se ha declarado en torno a las 16:30 horas en Navalmoralejo (Toledo) y ha avanzado con rapidez empujado por el viento. En pocas horas ha cruzado a Extremadura y ha afectado a cerca de 400 hectáreas de monte bajo, pasto y cultivos.

Las autoridades han ordenado medidas de confinamiento en La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres), además de desalojos preventivos en el municipio de origen. El avance del fuego ha obligado a solicitar la intervención de la UME.

El operativo conjunto de Castilla-La Mancha y Extremadura ha desplegado brigadas forestales, medios aéreos y maquinaria pesada. El puesto de mando se ha instalado en Navalmoralejo para coordinar una respuesta que se ha prolongado durante la noche con labores de consolidación del perímetro.

Mientras los equipos de extinción tratan de contener los frentes más activos, la previsión meteorológica apunta a que, en las próximas horas, se pueda dar un posible respiro. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha adelantado un día el final de la ola de calor que ha disparado las temperaturas y complicado las labores sobre el terreno se acabará, como máximo, este martes por la tarde.

El miércoles se espera un descenso generalizado de las temperaturas máximas, aunque seguirá haciendo mucho calor en el suroeste peninsular y en algunas zonas del nordeste. Sin embargo, este alivio podría ser temporal, ya que a partir del jueves podrían registrarse nuevos ascensos térmicos en el norte, el valle del Ebro y la vertiente mediterránea, lo que mantendría elevado el riesgo de incendio.