Eva Herrero, profesora: "Estudiantes de secundaria dicen que son capaces de identificar un bulo y los datos señalan lo contrario, pero en los adultos también nos pasa"

Vivimos en un mundo hiperconectado, en el cual cada segundo se está creando, difundiendo y consumiendo todo tipo de contenido a través de las plataformas digitales. Este fenómeno ha causado cierto agobio en la sociedad, a tal punto que incluso las nuevas generaciones se están desligando del contenido noticioso.

Las ciras no mienten. Un estudio de la agencia Reuters sobre consumo informativo entre personas de 18 a 24 años expone que el 42 % de los jóvenes asegura evitar leer noticias. Un 34 % de los encuestados manifiestan que no lo hacen, ya que afecta su estado anímico; un 21 % no lo considera una actividad relevante y un 15 % confiesa que no las lee porque no las entiende.

Un dato aún más alarmante es que más de los interrogados afirman confiar más en la información ofrecida por los diversos influencers que por los medios de comunicación tradicionales. Para hacerle frente a esta problemática, la profesora de Periodismo de la Universidad Carlos III, Eva Hierro, le apuesta a la educación.

La dualidad entre la información y la desinformación

Hierro subraya que la congestión mediática ha generado confusión en la sociedad. En parte impulsada por la interacción de la inteligencia artificial en nuestro diario vivir, a tal punto que se volvió común no lograr diferenciar lo que es verídico de lo que es falso. “Estudiantes de secundaria dicen que son capaces de identificar un bulo y los datos señalan lo contrario, pero en los adultos también nos pasa”, señala en entrevista para los micrófonos de la Cadena SER.

“No estamos libres de que nos cuelen cualquier cosa y hay que hacer también esa autocrítica; efectivamente, es de todos y yo creo que la alfabetización mediática para mí es la solución”, complementa.

La alfabetización mediática según Hierro

La docente comenta que la solución a este desinterés manifestado por los jóvenes se debe trabajar desde la pedagógica infantil. “Niños y niñas con nueve y diez años ya tienen móvil, se conectan a una ventana de contenidos infinitos; por eso hay que empezar a trabajar de manera formal, curricular”, declara.

Además, hace hincapié en la importancia que aún tiene la labor periodística en nuestra sociedad. “Yo a mis estudiantes de periodismo se los digo, el periodismo sigue siendo hoy en día fundamental; yo no me imagino levantarme un día y que no haya medios”, agrega.

Finalmente, apunta que se debe "volver a ese punto de rigurosidad”, priorizando la calidad de la información sobre la simple primicia. De esta manera, el sector profesional se desmarcará de los creadores de contenidos, influencers y streamers.