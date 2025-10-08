Los expertos en seguridad alertan del nuevo método más extendido de ladrones para entrar en los hogares

Un ladrón robando en una casa, en una imagen de archivo

En Italia se ha producido a lo largo de los últimos meses un importante incremento de las denuncias por robos y tentativas de allanamiento en las viviendas. Los incidentes se han registrado principalmente en las zonas residenciales y turísticas.

En ese sentido, los expertos en seguridad advierten de que entre los ladrones se está extendiendo un nuevo método para entrar en los hogares: acceder a través de las ventanas y puertas acristaladas que no están correctamente aseguradas.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Milano Città Stato, la técnica para entrar en los inmuebles es rápida y únicamente necesita de herramientas sencillas tanto de conseguir como de usar, como palancas o destornilladores.

No obstante, hay algunos ladrones que llevan a cabo el robo de una manera más sofisticada, recurriendo a dispositivos electrónicos que permiten desactivar temporalmente los sistemas de alarma de las viviendas.

Los especialistas en seguridad advierten de que hay personas que les facilitan bastante la labor a los ladrones, ya que cuentan en sus casas con cerraduras tradicionales que oponen poca (o ninguna) resistencia a ser forzadas.

En consecuencia, los expertos recomiendan instalar cerraduras de seguridad certificadas y sistemas de cierre multipunto, que dificulten el robo. Otra buena opción es adquirir cerramientos blindados o reforzados, que son capaces de resistir mejor los intentos de robo.

Por otro lado, también se aconseja instalar en la vivienda sistemas de alarma que estén conectados con la policía. Más allá de ser efectivos en caso de robo, los sistemas de alarma actúan como un elemento disuasorio que hace que los ladrones prefieran no entrar a robar.

Otra manera interesante de reducir la probabilidad de sufrir un robo en casa es instalar sistemas de iluminación automática. De esa forma, las persianas se suben y se bajan a las horas configuradas, simulando que siempre hay alguna persona en casa (lo que hace que los ladrones no identifiquen el inmueble como un posible objetivo para robar).