Fracasa el intento de Arabia Saudí de crear la ciudad imposible en el desierto y se pasa al ambicioso plan B en el mar

En una entrevista reciente con WirtschaftsWoche, el ministro de Industria de Arabia Saudí ha revelado una nueva estrategia para revitalizar el proyecto Neom, una ciudad futurista que busca emerger en pleno desierto. Tras años de incertidumbre y críticas sobre su viabilidad, el gobierno saudí está reconfigurando tanto el enfoque urbanístico como el modelo económico que sustenta esta iniciativa.

Neom, concebida como un símbolo de modernidad y sostenibilidad, ha enfrentado múltiples obstáculos desde su anuncio. Problemas logísticos, presupuestarios y de ejecución han ralentizado su desarrollo, generando dudas tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, el ministro asegura que el proyecto no está abandonado, sino que se está adaptando a las nuevas prioridades del reino, especialmente en el marco de su política industrial.

La reorientación de Neom se enmarca en una transformación más amplia de la economía saudí, que busca reducir su dependencia del petróleo y fomentar sectores como la tecnología, la energía renovable y la manufactura avanzada. En este contexto, el rediseño de Neom pretende convertirla en un polo de innovación y producción, más allá de su imagen inicial como ciudad utópica.

El ministro también destacó que esta nueva fase del proyecto se alinea con los objetivos de Visión 2030, el plan estratégico del país para diversificar su economía. Aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre los cambios arquitectónicos o de infraestructura, sí se subrayó la intención de atraer inversión extranjera y talento internacional para consolidar a Neom como un referente global.

Con esta reconfiguración, Arabia Saudí intenta demostrar que su apuesta por el futuro sigue en pie, aunque con los pies más firmemente sobre la tierra. El éxito de Neom dependerá ahora de su capacidad para adaptarse a las realidades económicas y tecnológicas del presente.