Jaime García, fontanero autónomo afincado en Argés (Toledo): "Teniendo una buena cartera de clientes, puedes facturar mensualmente de 3.000 a 6.000 euros"

El plan del Gobierno para incrementar las cotizaciones de los autónomos en 2026, con subidas que irían de 17 a 206 euros al mes dependiendo de los ingresos, ha generado una fuerte polémica. A pesar de que el Ejecutivo lo presenta como una medida que busca establecer un sistema "más progresivo y justo", las principales organizaciones de autónomos, como ATA, han rechazado la propuesta de forma categórica.

Muchos trabajadores por cuenta propia consideran que la subida supondría un nuevo golpe a sus ya ajustadas cuentas, denuncia en una entrevista con El Español de Castilla-La Mancha Jaime García, un fontanero autónomo de Argés (Toledo) con 25 años de experiencia en el oficio.

Por una parte, reconoce que se puede hacer mucho dinero siendo autónomo: "Si te mueves, te puedes ganar la vida bastante bien. Teniendo una buena cartera de clientes, puedes facturar mensualmente de 3.000 a 6.000 euros fácilmente". Sin embargo, aclara que la facturación no equivale al beneficio. "De ahí hay que descontar impuestos, cuotas y gastos, así que el sueldo real puede rondar los 2.000 o 2.500 euros", puntualiza.

Además, a pesar de las oportunidades laborales, la falta de relevo generacional es evidente."He tenido chicos de prácticas y he tenido que llamar a los centros de formación para que no me manden más alumnos porque no tienen ningún tipo de puntualidad ni interés en aprender el oficio, están más pendientes del móvil que de lo que les explico", lamenta.

"La generación actual está muy sobreprotegida por los padres y se ha vuelto muy dependiente" Jaime García, fontanero autónomo.

Su diagnóstico coincide con el de organizaciones empresariales como Fedeto, desde donde advierten sobre el déficit de jóvenes cualificados en profesiones técnicas. "Creo que la generación actual está muy sobreprotegida por los padres y se ha vuelto muy dependiente", sentencia García, preocupado por el futuro del sector.

Con este panorama, mira al horizonte de la jubilación con escepticismo, a pesar de contar con 25 años cotizados. "Lo que tú inviertas por ti, ahí lo vas a tener. Lo demás es humo", asegura, convencido de que la pensión pública será, en el mejor de los casos, "una ayuda". Por eso insiste en la necesidad de ahorrar e invertir por cuenta propia: "Eso es lo que te va a garantizar una tranquilidad".

Dados los problemas que puede llegar causar, desde su punto de vista, esta hipotética subida, muchos autónomos como García que no llegue nunca. "Mi gestor me ha dicho que ve muy difícil que esta propuesta llegue a realizarse, por lo menos a corto o medio plazo. Tanto yo como mis compañeros estamos en contra", apostilla.