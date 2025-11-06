Juanma Lorente, abogado laborista, alerta de la pregunta trampa del jefe si tienes la baja: "Esto no se lo cree nadie"

"Estoy harto de escuchar esta mentira de la empresa mientras estás de baja. Ayer tuve dos citas que me dijeron exactamente lo mismo", denuncia el abogado laboralista Juanma Lorente, conocido por divulgar en redes sociales sobre derechos laborales. "Mira que he hecho vídeos sobre este tema, pero las empresas siguen haciéndolo y la gente sigue cayendo. Si estás de baja no te tienes que creer esto de la empresa", insiste.

Lorente se refiere a una estrategia cada vez más habitual: el trabajador se encuentra en situación de baja médica, recibe la llamada de su jefe, aparentemente amable, y, tras interesarse por su estado de salud, le propone "una solución".

"El jefe te pregunta cómo estás, cuánto te queda... Si no eres claro o le dices que te queda mucho, te intenta convencer de que mientras estás de baja pases a la Seguridad Social o a la mutua para cobrar, ya que a la empresa le cuesta mucho tenerte de alta. Te dicen que así vas a poder cobrar tranquilamente hasta que estés bien, y que cuando te recuperes te volverán a contratar. Esto no se lo cree nadie", advierte el abogado.

Según explica, esa "oferta" es una trampa legal: "Pasar a la mutua o a la Seguridad Social mientras estás de baja es, literalmente, pasar a cobrar el paro. La empresa te despide, tú no demandas, pides el pago directo a la mutua o a la Seguridad Social y cobras lo mismo que si estuvieras en paro, agotando tu prestación. No te beneficia en nada. Y cuando te encuentres bien, la empresa, con casi total seguridad, no te va a contratar".

Por eso, aconseja contundentemente ignorar a la empresa: "Si te despide y tú no demandas no podrás exigirle nada a la empresa cuando hayan pasado seis o siete meses y te hayas recuperado. Habrás agotado el paro durante el tiempo que has estado enfermo, la empresa no te volverá a contratar y te quedarás sin trabajo cuando ya estés bien. Así que no le hagas caso a la empresa si te cuenta esto, porque es un engaño de manual".

Qué dice la ley sobre el despido durante una baja

Estar en situación de baja médica, técnicamente, Incapacidad Temporal (IT), suspende el contrato de trabajo, pero no impide que este pueda extinguirse bajo determinadas circunstancias. El artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores establece que la baja médica “suspende” la relación laboral, es decir, las obligaciones mutuas de trabajar y remunerar el trabajo quedan en pausa, pero el vínculo laboral sigue vigente.

La confusión actual viene de una reforma aprobada en 2020, que derogó el antiguo artículo 52.d) del Estatuto. Antes de esa fecha, las empresas podían despedir a un empleado por acumular "faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas", una práctica muy polémica que la reforma eliminó.

Desde entonces, la baja médica no puede ser causa de despido en ningún caso, sin importar su duración. El despido solo es legal si existen causas demostrables y ajenas a la enfermedad. Si el único motivo real es estar enfermo, el despido es nulo.

Asimismo, desde la entrada en vigor de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, despedir por motivos de salud se considera discriminación directa. Su artículo 26 lo declara "nulo de pleno derecho", lo que implica que la empresa está obligada a readmitir al trabajador y pagarle todos los salarios que dejó de percibir desde el despido.

Motivos que sí pueden justificar un despido estando de baja

La ley contempla situaciones excepcionales en las que una empresa puede despedir a un trabajador que se encuentre de baja, siempre y cuando la causa no tenga relación con la enfermedad. Los tres supuestos más comunes son:

Despido disciplinario . Cuando el trabajador comete un incumplimiento grave y culpable. Por ejemplo, si se demuestra que realiza actividades incompatibles con su recuperación o que la baja es fraudulenta.

. Cuando el trabajador comete un incumplimiento grave y culpable. Por ejemplo, si se demuestra que realiza actividades incompatibles con su recuperación o que la baja es fraudulenta. Despido por causas objetivas . Razones económicas, técnicas, organizativas o de producción debidamente acreditadas. Un empleado de baja puede ser incluido en un despido colectivo si la causa afecta a toda la plantilla.

. Razones económicas, técnicas, organizativas o de producción debidamente acreditadas. Un empleado de baja puede ser incluido en un despido colectivo si la causa afecta a toda la plantilla. Fin de contrato temporal. Si la baja coincide con la fecha de finalización del contrato, este se extingue al vencer su plazo, sin que la empresa incurra en irregularidad.

Fuera de estos casos, despedir a alguien por estar enfermo es ilegal. Si la empresa alega un motivo falso para encubrir una decisión discriminatoria, el trabajador puede y debe impugnar el despido.

Qué hacer si te despiden estando de baja

En caso de recibir una carta de despido durante una baja, el trabajador tiene 20 días hábiles para impugnarlo. El primer paso es presentar una papeleta de conciliación ante el órgano de mediación de su comunidad autónoma. Si no se alcanza un acuerdo, el siguiente paso es demandar ante el Juzgado de lo Social.

En el juicio, la carga de la prueba recae en la empresa, que deberá demostrar que el despido se produjo por causas reales y no por la enfermedad. Si no lo consigue, el despido será declarado nulo y el trabajador deberá ser reincorporado.