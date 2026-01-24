Lleva 7 años en España, vuelve a EEUU y no soporta los horarios: "A las 5 a veces como yo, cenar a esa hora es horrible"

Suele decirse que los horarios españoles son un caos, pero para quienes se acostumbran a ellos, volver al ritmo internacional es una tortura. Es lo que le ha ocurrido a Rachel Ann, una youtuber estadounidense que reside en España desde hace siete años.

¿Volver a tu país de origen y sentirte incómodo? Esta situación puede resultar ilógica para muchas personas en primera instancia. ¿Cómo puedes sentirte fuera de lugar en la sociedad en la que te criaste? Muchos inmigrantes que regresan a su patria, ya sea de visita o de manera permanente, experimentan lo que se denomina choque cultural reverso.

Se trata de un fenómeno sociocultural en el cual la persona se adapta plenamente a las costumbres de donde emigró, hasta tal punto que al momento de volver a su nación no se siente identificada con ciertos hábitos que se practican en dicha población.

Del shock del pijama en el aeropuerto a la comida procesada

Rachel Ann, una norteamericana afincada en España desde hace 7 años, fue de visita a Estados Unidos y a través de su canal de YouTube comparte con sus más de 190.000 suscriptores algunos choques culturales inversos que experimenta a lo largo de su viaje.

Nada más aterrizar en Atlanta, Rachel se dio cuenta de que había olvidado los códigos de vestimenta de su país. "Al bajar del avión en Atlanta, ya vi 50 personas en pijama, fue como 'wow, he llegado a otro planeta literalmente'". La youtuber destaca el contraste con Europa, donde "nunca ves a una persona en pijama de Mickey Mouse de repente" por la calle o en un aeropuerto.

Además de los horarios y la ropa, Rachel se sintió saturada por el entorno. Respecto a los horarios de las comidas, la youtuber estadounidense deja claro que ya está acostumbrada al horario español. "¿Cómo voy a cenar yo a las 5? A las 5 a veces como yo, cenar a esa hora es horrible", sostiene en el vídeo.

La youtuber explica que en nuestro país ella no está expuesta constantemente a las noticias. "En mi casa, en España nunca he tenido una tele encendida todo el rato, pero en Estados Unidos sí y tener el ruido de fondo ahora me molesta", apunta Rachel.

Ann critica la costumbre de dividir las pantallas enormes en cuatro secciones para ver varios programas a la vez. "Es demasiada información, muy sobreestimulante", asegura.

Su veredicto final es gastronómico, echando de menos la calidad del producto español frente a la oferta local: "En España no hay tanta comida procesada, en Estados Unidos la comida es ultraprocesada", concluye.