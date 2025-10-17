Los padres convencen a todos los vecinos de que su hija desapareció hace 27 años, pero unos ruidos acaban resolviendo la cruel historia

Una mujer de Polonia estuvo retenida por sus padres durante 27 años en su casa, mientras todo el mundo la daba por desaparecida. La historia ocurrió en la ciudad polaca de Świętochłowice, donde desde hace casi tres décadas, la mujer permaneció encerrada en su casa, viviendo una pesadilla y sin poder ver la luz de la calle.

Afortunadamente, gracias a los vecinos, quienes escucharon unas discusiones en el interior de la casa, Mirela (la mujer desaparecida), quien en el momento ya tenía 42 años, pudo ser liberada tras la intervención de las autoridades el pasado 29 de julio. "Es una historia tan increíble que cuesta creerla", afirma una de las vecinas a una televisión local.

La mujer había sido dada por desaparecida a los 15 años por toda la comunidad, pues esa fue la explicación que sus padres dieron (que en el momento del hallazgo ya eran ancianos). Sin embargo, cuando los agentes entraron en la casa, encontraron a Mirela encerrada en la habitación, en un estado bastante lamentable, con las piernas bastante afectadas y con el aspecto bastante descuidado.

"Sus padres convencieron a todos durante años de que su hija estaba desaparecida. Pero la mantuvieron encerrada allí durante 27 años. Ni siquiera podía subir las escaleras. Estaba muy traumatizada", señaló uno de los vecinos, que afirmaron que hasta la zona se desplazaron varios equipos de emergencia.

"La policía llamó a la ambulancia. Cuando la llevamos al hospital, la paciente nos contó que no había salido de casa en más de 20 años", aseguró por su parte el director del Servicio de Ambulancias, que se encargó del asunto. "No me cabe en la cabeza. Recuerdo a Mirela cuando era adolescente; jugábamos cerca de cada cuando iba a visitar a mi abuela en verano. De repente, desapareció en circunstancias desconocidas", señaló otro de los vecinos.

Cuando la mujer fue llevada al hospital estuvo luchando por su vida durante al menos dos meses y de hecho un gran número de personas tuvieron que ayudar a la mujer a intentar retomar su vida personal, pues la mujer durante décadas, estuvo excluida de la sociedad, sin tener contacto con el mundo exterior e incluso sin usar el baño.

"No tenía ropa propia, ni documento de identidad, ni recibía ningún tipo de ayuda; era como si no hubiera existido", aseguró una de las mujeres que se centró en intentar ayudarla a retomar su vida, pues Mirela no había hecho nunca algunas actividades básicas y cotidianas como ir al cine o dar un paseo. "Lo que para nosotros es cotidiano será una experiencia increíble para ella. Una visita al zoológico, una excursión a la montaña o una visita a la peluquería: todo esto será el comienzo de una nueva vida para Mirela", agrega la misma finalmente.