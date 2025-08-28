Luz verde a la aplicación para notificar los tiempos de retraso de Rodalies en tiempo real

Luz verde para Puntual, la nueva aplicación de Rodalies. La Generalitat ha aprobado un nuevo proyecto, impulsado por la asociación catalana Dignitat a les Vies, para crear una página web donde consultar los retrasos y las incidencias de las líneas ferroviarias de Cataluña. Entre los muchos beneficios, los pasajeros podrán obtener información a tiempo real, verificada y con consejos.

En declaraciones recogidas por el medio El Periódico, Anna Gómez, la portavoz de la plataforma catalana, asegura que "queremos saber cuántas incidencias hay al día, cuáles nos van a afectar, los minutos de retraso que acumulan cada semana y si vamos a poder llegar en tren a nuestro destino o no". Así, se pretende recoger lo que asevera que serán "datos demoledores". "Tenemos que sufrir problemas cada dos por tres, y el servicio está cada día más degradado, esto es intolerable", crítica.

De acuerdo a la información difundida, la aplicación informará sobre las incidencias y retrasos a través de "datos actualizados y fiables dentro de un sistema de volcado de información". "De momento lo haremos con las líneas de Rodalies, pero la aplicación también te aconsejará qué tren es el mejor para ti en cada caso", aseguran desde el organismo.

En cuanto a sus características, Puntual dará varias opciones de transporte ferroviario en función de las estadísticas y ofrecerá alternativas a la movilidad. Estará disponible en cuatro lenguas: catalán, castellano, aranés e inglés, y lo más importante: será gratuita para todos los usuarios. En el futuro, la asociación pretende añadir información sobre el estado de las estaciones de tren, como los desperfectos y las averías en las instalaciones.

Tal y como explica Gómez, la idea nace de un holandés "que se ha ofrecido a configurar la página de manera voluntaria". Asimismo, Puntual estará enlazada a la aplicación existente, Transporta'm, que, promovida por profesionales, incluye información de muchas entidades y operadores públicos y privados de Cataluña y ya tiene 51.000 usuarios.

"La herramienta está creada especialmente para restablecer un derecho básico, el derecho a un transporte digno", concluye la portavoz en el periódico. La aplicación se presentará el próximo 6 de octubre en el Palau Firal i de Congresos de Tarragona, donde las plataformas convocantes han avisado que será "un acto reivindicativo a favor del transporte público ferroviario de calidad, puntual y seguro".