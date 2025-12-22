Un estratega de la OTAN lanza la advertencia más clara tras ver a Rusia en el Ártico: "Debemos ser cuidadosos"

La OTAN mantiene fija su mirada en el mar Ártico. En declaraciones al medio de comunicación alemán Focus Online, Florence Gaub, directora de investigación en una academia militar de la alianza atlántica en Roma (Italia), asegura que "algo está empezando a cambiar" en cuanto a la geopolítica, especialmente en estas aguas internacionales. "Deberíamos tener mucho cuidado con esto".

En su conversación, ella misma asegura que "la política de seguridad y el aspecto militar están cobrando cada vez más importancia en este enclave". Como ya se afirma en un análisis del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) de 2020, consultado por el periódico: Rusia tiene grandes esperanzas para el Ártico. Pero, ¿por qué?

Por un lado, asegura la experta, la región tiene un enorme potencial de materias primas. Según estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, alrededor del 13% de las reservas mundiales de petróleo y alrededor del 30% de las reservas mundiales de gas natural se encuentran en regiones árticas. Además, según un informe de la Agencia Federal de Medio Ambiente, también consultada por el diario, hay grandes depósitos de materias primas minerales en el Ártico, desde metales de diversos tipos y piedras preciosas hasta minerales industriales y piedras naturales.

Pero Moscú, no solo se preocupa por las materias primas, también "espera establecer y dominar a largo plazo una nueva ruta principal de transporte marítimo global con la ruta del Norte". "Rusia quiere restablecerse como potencia mundial, esa es la máxima prioridad del Kremlin. Esto incluye convertirse en una potencia exportadora, con el acceso correspondiente a los océanos del mundo", asegura la profesional.

El reto del deshielo

Para Gaub, el deshielo alrededor del polo Norte es un "problema serio", pero no solo para la región en sí, también para Moscú. "Las barreras naturales están desapareciendo. Si el "hielo eterno" se derrite, Rusia se volverá más vulnerable", asegura. Por ello, Rusia quiere contrarrestar el peligro con la expansión permanente de su propia presencia militar.

Pero el Kremlin mantiene sus planes. "Rusia ha modernizado sistemáticamente sus bases militares en el Ártico y se está preparando estratégica y sistemáticamente para la Gran Guerra contra Occidente", asegura Roderich Kiesewetter, diputado del Bundestag alemán.