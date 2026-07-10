Por qué conviene dejar un vaso de agua boca abajo en el fregadero la noche antes de irte de vacaciones

Un hombre sirviéndose un vaso de agua del grifo en el fregadero de la cocina

Cerrar la maleta, comprobar que las ventanas están cerradas, bajar las persianas y salir rumbo a las vacaciones. Son gestos habituales antes de dejar la vivienda vacía durante varios días. Sin embargo, hay otro mucho menos conocido que puede ahorrarte malos olores, atascos e incluso algún problema mayor cuando regreses: dejar un vaso de agua boca abajo sobre el fregadero.

La recomendación, popularizada por expertos en mantenimiento doméstico y recogida por medios especializados en hogar, se ha convertido en uno de esos trucos virales que apenas requieren unos minutos y que sirven para comprobar el estado real de las tuberías antes de marcharse.

El problema que aparece cuando la casa pasa días vacía

Muchos propietarios se encuentran al regresar de vacaciones con un desagradable olor a alcantarilla que invade la cocina. En ocasiones, incluso descubren que el desagüe traga peor que antes de irse.

La explicación suele estar en el sifón, la pieza con forma de U situada bajo el fregadero que retiene una pequeña cantidad de agua y actúa como barrera frente a los gases procedentes de las tuberías.

Cuando la vivienda permanece cerrada durante varios días y no se utiliza el fregadero, esa agua puede evaporarse parcialmente. Además, si existe una pequeña obstrucción causada por restos de grasa, comida o café, pueden acumularse aguas estancadas que terminan generando malos olores.

El truco del vaso de agua boca abajo

La prueba es tan simple como curiosa. La noche antes de viajar conviene limpiar bien el desagüe. Una opción es verter varios litros de vinagre blanco caliente por la tubería y dejarlo actuar durante unas horas. Después basta con aclarar con agua muy caliente.

Una vez hecho esto, se coloca una hoja de papel absorbente cubriendo completamente el agujero del desagüe. A continuación se llena un vaso con agua y se coloca boca abajo sobre el papel para mantenerlo fijo.

El sistema debe permanecer varias horas, preferiblemente durante toda la noche.

Lo que revela el estado del papel

La clave está en revisar el papel antes de salir de viaje. Si permanece completamente seco, el funcionamiento del desagüe es correcto y no parece haber señales de problemas.

Sin embargo, si aparece húmedo o mojado, puede indicar que existe agua retenida en la canalización y que el drenaje no está funcionando de forma óptima. En otras palabras, podría haber un atasco incipiente que todavía no ha dado la cara pero que puede agravarse durante los días en los que la vivienda permanezca cerrada.

Qué hacer si el papel aparece mojado

Los expertos recomiendan no ignorar esa señal. Lo primero es comprobar si el agua del fregadero se evacúa con normalidad. Si tarda en desaparecer, produce ruidos extraños o aparecen burbujas, es probable que exista una acumulación de residuos en la tubería.

En muchos casos basta con desmontar y limpiar el sifón para eliminar los restos acumulados. Si el problema persiste, puede ser aconsejable revisar la instalación antes de ausentarse durante varios días.

Un gesto tan sencillo como dejar un vaso boca abajo sobre un papel puede parecer insignificante, pero puede convertirse en la diferencia entre volver de vacaciones y encontrar una cocina en perfectas condiciones o regresar con un problema doméstico esperando tras la puerta.