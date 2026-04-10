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María Gómez, ganadera cántabra, tras el recorte al precio de la leche: "Si pudiera, me ataba a la cadena todo el mes para que no entrara ni un camión de leche de fuera"
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María Gómez, ganadera cántabra, tras el recorte al precio de la leche: "Si pudiera, me ataba a la cadena todo el mes para que no entrara ni un camión de leche de fuera"

Un sector donde cada céntimo cuenta para subsistir en el día a día.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un ganadero vertiendo leche cruda en un recipiente con una vaca de fondo
Un ganadero vertiendo leche cruda en un recipiente después de ordeñar una vaca.Getty Images

En una extensa lista de oficios que no entienden de fines de semana ni de festivos, el trabajo del ganadero es uno de los grandes castigados. Las vacas no esperan, la leche no se detiene y el trabajo tampoco, por lo que apenas queda tiempo para el descanso. En ese contexto de esfuerzo silencioso y continuo, cualquier golpe en el precio no es solo un dato económico, sino un mazazo directo a la forma de vida de quienes sostienen el campo.

A ese desgaste diario se suma el recorte en el precio de la leche en origen. En plena renovación de contratos y coincidiendo con la llegada de la primavera, las explotaciones se han encontrado con bajadas mucho más pronunciadas de lo esperado. Lo que suele ser un descenso asumido, aunque doloroso, se ha convertido este año en un recorte que pone en jaque la rentabilidad de muchas granjas y reaviva el malestar en el sector.

En este contexto, la ganadera cántabra María Gómez Arredondo ha puesto voz a ese malestar creciente, denunciando lo que considera una situación injusta para el sector. “En primavera se baja siempre la leche, pero contábamos con 1 o 2 céntimos como mucho, que ya nos duele, pero de 5 a 10 céntimos el litro de leche es para llorar”, lamenta en un vídeo difundido por la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses.

"¿Quién se queda el beneficio?"

La protesta se concentró frente a la fábrica de Leche Celta, en Meruelo, donde medio centenar largo de explotaciones alzaron la voz contra la medida. En su intervención, María también cuestiona el argumento de los excedentes. “Dicen que tienen excedentes de leche pero sabemos que no es verdad, porque si tienen excedentes no meten camiones con leche en polvo de Portugal y de Francia”, asegura.

Su crítica apunta a una contradicción que, según ella, golpea a las explotaciones familiares mientras el producto llega al consumidor sin abaratarse de forma equivalente. “Al consumidor no le van a bajar el precio, entonces ¿quién se queda ese margen de beneficio?”, plantea la ganadera, que remata con una comparación tan simple como afilada: “Blanco y en botella, como la leche”.

La ganadera recuerda que la primavera suele traer ajustes, pero insiste en que una rebaja de “cinco a diez céntimos” por litro supone un golpe doloroso. “Si pudiera, me ataba a la cadena todo el mes para que no entrara ni un camión de leche de fuera, porque nuestro trabajo es muy digno y sacrificado”, asegura poniendo voz a toda esa frustración acumulada en el campo, donde cada céntimo cuenta para sobrevivir al día a día. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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