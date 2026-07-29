Tomaban el sol ante un incendio gigantesco y su foto indignó a medio mundo: "¿Habríamos actuado nosotros de otra manera?"

Francia arde y lucha a contrarreloj contra el fuego. Como su vecino del sur, el país galo lleva semanas al límite entre olas de calor y focos activos que están asolando la geografía nacional. Se acumulan las imágenes de bomberos, de aviones cisterna, de vecinos temerosos... Y, de repente, otra imagen, la de una pareja en la playa contemplando a lo lejos el 'paisaje' en pleno incendio.

La instantánea se ha hecho viral al momento y no solo para aplaudir la calidad del documento logrado por el fotógrafo Maximilien Lamy. El eco ha llegado no solo a las redes, sino a la prensa internacional. The New York Times, The Guardian o The Wall Street Journal llo han llevado a sus páginas.

Explica el autor que la imagen la captó con su teléfono móvil en la playa de Le Moutchic, cerca del gran incendio forestal que está arrasando el departamento de Gironde. El contraste es tremendo y recuerda a otro documento, en este caso videográfico, inolvidable para el público español, el de un vecino de La Palma que ante el comienzo de la erupción del volcán Tajogaite (conocido como Cumbre Vieja), calmaba a sus compañeros con un ya mítico "hay tiempo para comer sin problema".

Para muchos usuarios, lo que refleja es una metáfora de la actitud del planeta frente al calentamiento global y la emergencia climática, dado el grado de pasividad de la pareja de veraneantes ante la cercana destrucción del incendio. "Todo está bien, estamos viendo cómo arde el mundo", bromeaba un usuario en X. Otro ya sin ironía lanzaba como valoración un triste "el mundo está en llamas ante nuestros ojos, pero no estamos dispuestos a renunciar a nada".

El propio autor tiene algo que decir. Para Maximilien Lamy "lo que más me llamó la atención fue esa pareja y el contraste que representan. Parece como si estuvieran presenciando el espectáculo de un mundo en llamas", como apuntó en declaraciones a Le Nouvel Obs.

Con todo, le preocupa que la foto tenga una utilización política y aún más que la pareja sea condenada. Sobre ellos asegura entenderles, al menos en parte. "Están de vacaciones, no corren peligro y, en ese momento, no podían hacer otra cosa". "¿Habríamos actuado nosotros de otra manera", se pregunta el fotógrafo.