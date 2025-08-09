Miles de personas se manifiestan en España contra el "genocidio" israelí en Gaza

La Marcha por Palestina convocada por la plataforma internacional Global Movement to Gaza, que reclama que "los gobiernos que actúen contra el genocidio de Israel en Gaza, esta tarde en Barcelona.

Unas 2.500 personas, según estimaciones de la policía, se han manifestado este sábado en el centro de Barcelona para denunciar el "genocidio" israelí contra la población palestina de Gaza, en una jornada en la que se habían convocado protestas también en otras ciudades del país, como Madrid o Sevilla.

Bajo el lema "¡Marchemos por la libertad palestina!", la movilización formaba parte de una convocatoria en diversas ciudades a nivel mundial a cargo de Global Movement to Gaza.

Entre multitud de banderas y pañuelos palestinos, los manifestantes han avanzad por el centro de la ciudad haciendo sonar cacerolas y coreando lemas como "Gaza, no estás sola" o "No es una guerra, es un genocidio".

Las acciones de solidaridad con el pueblo palestino en Barcelona han empezado ya esta mañana, con la lectura, a cargo de activistas propalestinos, de los 18.000 nombres de niños muertos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques militares de Israel.

También en Madrid la movilización ha reclamado el final de la ofensiva israelí en Gaza con banderas palestinas y carteles que exigían el fin de bloqueo de medicinas y alimentos para la Franja o la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que acusan de la muerte de miles de niños.

En Logroño (norte), los manifestantes han exhibido fotos de la hambruna que vive la población en Gaza y han portado una gran pancarta con el lema "Esta Europa nos avergüenza" y el reclamo "Stop genocidio".

Una flotilla solidaria en el río Guadalquivir

Alrededor de medio centenar de personas han participado en Sevilla en una acción de la Plataforma Solidaridad con Palestina en la que se han emulado a las flotillas solidarias por Gaza en un recurrido por el río Guadalquivir.

Dos embarcaciones grandes unidas a varias pequeñas conformaban esta flotilla, que ha concluido en el popular Puente de Triana desde el que han colgado carteles con mensajes a favor de Palestina libre.

Otros participantes han acudido a pie, en bici o patinete para acompañar a las embarcaciones por la orilla del río.

Los organizadores han señalado que con esta acción también se ha pretendido "romper el silencio frente a esta infamia de carácter universal y de la que tenemos la tristeza de ser contemporáneos y que pasará a la historia de las iniquidades más graves que ha cometido la humanidad, y ante la que es imposible permanecer indiferente".