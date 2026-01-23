MIR 2026: fecha, horario, plazas ofertadas y cómo funciona el examen

Más de 16.000 médicos estarán con los nervios a flor de piel el día previo a la celebración del examen MIR (Médico Interno Residente). En total, son 16.763 personas, 1.763 más que en la convocatoria pasada, las que aspiran a una de las 9.276 plazas ofertadas en todo el territorio español.

Dicha prueba consta de un examen escrito que, de superarse, les permitirá, siempre en función de la nota obtenida, escoger la especialidad y continuar con su formación específica en un hospital durante varios años.

El examen es clave para su futuro profesional, con lo que es habitual que en los últimos días y, concretamente, en las últimas 24 horas, las búsquedas relacionadas con el MIR se hayan disparado en Google Trends. Tanto es así que otras cuestiones relacionadas con este ejercicio, como su duración, las plazas y el horario también se hayan buscado asiduamente en las últimas fechas.

Estadísticas de Google Trends sobre la tendencia de búsqueda MIR. GOOGLE TRENDS

Fecha y horario del examen MIR 2026

El Ministerio de Sanidad ha fijado que el comienzo del examen MIR 2026 tendrá lugar a las 14:00 horas (horario peninsular), una hora antes en Canaria, de mañana sábado 24 de enero. Se realizará de forma simultánea en toda España, si bien se insta a los aspirantes a acudir antes de la hora de inicio, puesto que a las 13:30 horas (12:30 horas en Canarias) se procederá a nombrar a las personas admitidas para la realización de la prueba.

Cómo es el examen MIR y cuánto dura

El examen del MIR está conformado por 200 preguntas tipo test, con 10 de reserva en caso de erratas o problemas de formulación, con cuatro opciones de respuesta, siendo válida únicamente una de ellas. A diferencia de otro tipo de oposiciones, no cuenta con un temario oficial pero sin uno 'oficioso', a partir de preguntas realizadas en convocatorias anteriores, que son públicas.

La puntuación obtenida para después elegir especialidad depende, en el 90%, de la nota obtenida en el examen del MIR y, en un 10%, del expediente académico. La duración total del ejercicio es de cuatro horas y media.

En lo que respecta a la corrección, se otorgarán tres puntos por cada pregunta correcta, se descontará un punto por cada incorrecta y las preguntas no contestadas ni suben ni bajan en el total de la nota.

Plazas MIR 2026

Tal y como recoge el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, de las 9.276 plazas MIR ofertadas, 8.998 son de titularidad pública mientras que 280 son pertenecientes a centros de titularidad privada. Asimismo, 928 plazas podrán ser cubiertas con personas con discapacidad en esta convocatoria. En cuanto a las especialidades, estos son los números:

Alergología : 80 plazas.

: 80 plazas. Análisis Clínicos: 19 plazas.

19 plazas. Anatomía Patológica: 135 plazas.

135 plazas. Anestesiología y Reanimación : 437 plazas.

: 437 plazas. Angiología y Cirugía Vascular : 57 plazas.

: 57 plazas. Aparato Digestivo : 220 plazas.

: 220 plazas. Bioquímica Clínica: 4 plazas.

4 plazas. Cardiología 207: plazas.

207: plazas. Cirugía Cardiovascular: 24 plazas.

24 plazas. Cirugía General y del Aparato Digestivo : 249 plazas.

: 249 plazas. Cirugía Oral y Maxilofacial : 39 plazas.

: 39 plazas. Cirugía Ortopédica y Traumatología: 311 plazas.

311 plazas. Cirugía Pediátrica : 20 plazas.

: 20 plazas. Cirugía Plástica, Estética y Reparadora : 53 plazas.

: 53 plazas. Cirugía Torácica : 22 plazas.

: 22 plazas. Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología : 140 plazas.

: 140 plazas. Endocrinología y Nutrición : 115 plazas.

: 115 plazas. Farmacología Clínica : 24 plazas.

: 24 plazas. Geriatría : 126 plazas.

: 126 plazas. Hematología y Hemoterapia : 169 plazas.

: 169 plazas. Inmunología : 14 plazas.

: 14 plazas. Medicina de Urgencias y Emergencias: 71 plazas.

71 plazas. Medicina del Trabajo: 133 plazas.

133 plazas. Medicina Familiar y Comunitaria: 2.544 plazas.

2.544 plazas. Medicina Física y Rehabilitación : 156 plazas.

: 156 plazas. Medicina Intensiva: 230 plazas.

230 plazas. Medicina Interna : 442 plazas.

: 442 plazas. Medicina Legal y Forense : 18 plazas.

: 18 plazas. Medicina Nuclear: 62 plazas.

62 plazas. Medicina Preventiva y Salud Pública : 126 plazas.

: 126 plazas. Microbiología y Parasitología : 40 plazas.

: 40 plazas. Nefrología : 118 plazas.

: 118 plazas. Neumología : 171 plazas.

: 171 plazas. Neurocirugía : 54 plazas.

: 54 plazas. Neurofisiología Clínica : 63 plazas.

: 63 plazas. Neurología : 197 plazas.

: 197 plazas. Obstetricia y Ginecología: 284 plazas.

284 plazas. Oftalmología : 229 plazas.

: 229 plazas. Oncología Médica : 189 plazas.

: 189 plazas. Oncología Radioterápica : 77 plazas.

: 77 plazas. Otorrinolaringología : 121 plazas.

: 121 plazas. Pediatría y sus Áreas Específicas : 530 plazas.

: 530 plazas. Psiquiatría : 335 plazas.

: 335 plazas. Psiquiatría Infantil y de la Adolescenci a: 52 plazas.

a: 52 plazas. Radiodiagnóstico : 315 plazas.

: 315 plazas. Reumatología : 98 plazas.

: 98 plazas. Urología: 160 plazas.

Fechas clave tras la realización del examen MIR

Tras la realización de las pruebas MIR, lo que más le importará a todos estos aspirantes es saber cuándo se conocerán las plantillas de resultados, la publicación de las notas definitivas, las fechas de elección de especialidad y la adjudicación de las plazas: