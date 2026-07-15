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La pasión por la selección española, un terremoto en Cataluña: hasta el CSIC lo confirma
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La pasión por la selección española, un terremoto en Cataluña: hasta el CSIC lo confirma

Y aún nos queda la final...

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Aficionados españoles, animando a la selección
Aficionados españoles, animando a la selecciónAaron Heredia vía getty images

El titular se escribe casi solo. La pasión desatada por la selección española en todo el país ha generado más de un terremoto social y al menos uno, doble, sísmico. En Sabadell (Barcelona), para más señas. Porque la emoción ha tocado y de lleno a Cataluña, región de origen de varios jugadores clave del combinado de Luis de la Fuente.

Que no se alerte nadie, los registros fueron meramente estadísticos, pero el suelo llegó a temblar y así lo ha atestiguado el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La clasificación para la final del Mundial bien lo merece.

El sismólogo Jordi Díaz Cusi ha compartido la imagen de la Red Sísmica Educativa de GEO 3 Barcelona, organismo asociado al CSIC, que está instalado en el Instituto Vallès de Sabadell. La imagen, que recoge desde las 21:00 a las 23:20 en horario peninsular español, recoge la evolución del 'suelo' a lo largo de todo el encuentro de semifinales disputado entre España y Francia.

El sismógrafo no engaña. Hay hasta tres picos muy llamativos coincidiendo con los momentos clave. El primero fue el más fuerte, a las 21:23, coincidiendo con el primer gol de España, de Mikel Oyarzabal. El pico fue superior al generado por el segundo gol, de Pedro Porro, y por el que le anularon a Lamine Yamal justo después, ambos entre las 22:20 y las 22:30. 

Quedaba el remate, la explosión definitiva de gritos al final del encuentro, generando un triple pico que tuvo su máximo a las 23:02, tres minutos después del pitido del árbitro. Muestra de que el griterío no frenó y hasta creció en plena euforia por el pase a la final del mundial.

Con el paso de los minutos, ese caos de celebraciones en plena calle se fue calmando... en cierta medida, porque el ir y venir de vuvuzelas y cláxones de coche no harán temblar el suelo, pero fue una noche de las de dormir tarde. Y aún queda la final...

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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