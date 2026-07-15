Reacción masiva de los franceses tras el partido de España: "Ha sido bastante maja al no darnos una paliza delante de todo el mundo"

La semifinal entre España y Francia en el Mundial de 2026 se ha quedado grabada en la mente de millones de aficionados, no ya de los respectivos países, sino de los amantes del fútbol. A pesar de que la selección francesa partía como favorita para avanzar hacia la final, especialmente por su temible tridente formado por Mbappé, Olise y Dembélé, La Roja controló el partido de principio a fin y se llevó la victoria (0-2).

España ha maravillado al mundo. Incluso en Francia han aplaudido la actuación del conjunto de De la Fuente. El diario L'Équipe, uno de los medios deportivos de referencia del país, definía el encuentro: "Asfixiada en todos los sectores del juego, el equipo de Francia se inclinó lógicamente en semifinales de la Copa del Mundo ante un impresionante equipo de España".

Lo que verdaderamente ha llamado la atención han sido los cientos y cientos de mensajes de franceses aplaudiendo la actuación de España y reconociendo que fue una victoria más que justa: "España ha sido bastante maja al no darnos una paliza delante de todo el mundo".

"Mejores del mundo... y nos topamos con España"

También han dejado notar su gran rivalidad con Argentina: "Bravo a España, prefiero que seamos eliminados por un equipo que ha sido mejor que nosotros que por un equipo favorito como Argentina. Al menos gana gracias a sus actuaciones y no por su corrupción".

"Tuvimos ocho días de 'mejores del mundismo'. Mejor jugador del mundo, mejor ataque del mundo, mejor pareja de centrales del mundo, etc., etc. Y luego nos topamos con España", destaca el usuario @philippe_g76327. Para el usuario @hamzasbai3, durante el partido tenía la sensación de que "había 15 españoles en el campo, su movimiento sin balón es simplemente increíble".

A otros, aunque les han podido las rencillas con España, han reconocido el juego de La Roja: "Gracias, españoles, por la lección de fútbol, pero os odio".

"¡Qué decepción! Nos hemos pasado completamente por alto en nuestra semifinal, nuestros jugadores ofensivos han sido completamente sofocados por la defensa española y no han sabido ponerles fuego; es una lástima, pero los españoles nos han dado una lección táctica", reconoce otro usuario francés en X.