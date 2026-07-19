Ni una vez por semana ni cuando te parezca: cada cuánto hay que lavar las sábanas en plena ola de calor, según una especialista en limpieza

El calor y la humedad hacen que las sábanas acumulen mucho más rápido tanto sudor, como grasa, células muertas de la piel y residuos de productos. En verano, según advierten los especialistas, nuestra piel necesita cuidados especiales, y no sólo de día, también por la noche. Para ello, aparte de hidratarla, hay que poner atención especial a la higiene. En concreto, los expertos llaman la atención sobre la frecuencia del lavado de las sábanas en las épocas de más calor, según ha publicado Noticias a o minuto.

Alicia Sokolowski, experta en limpieza, afirma que, además a la grasa producida por el sudor se unen otros factores de riesgo, como los residuos de protectores solares, lociones y otros productos para la piel, que contribuyen a una mayor suciedad de las sábanas. "En verano, las sábanas tienden a acumular mucho más rápidamente que en otras estaciones este tipo de residuos", explica.

Además, no debemos guiarnos por el aspecto que tengan a la hora decidir cambiarlas por otras limpias. "El calor y la humedad típicos del verano hacen que la ropa de cama esté menos fresca, aunque no tenga aspecto de estar sucia", resalta Sokolowski.

En cuanto a la frecuencia adecuada de lavado en esta estación del año, la experta aconseja que si se suele sentir mucho calor por la noche, se tienen alergias, se duerme con mascotas o, al despertar, se suele está sudando, conviene lavar las sábanas cada tres o cuatro días. Y añade otro consejo: "También es posible que necesites lavar la funda de la almohada con más frecuencia que las sábanas, ya que acumula más grasa facial, residuos de productos para el cabello y productos para el cuidado de la piel".

Otro especialista en limpieza, el presidente de Heritage Park Laundry Essentials Tom Ceconi, recomienda, por su parte, utilizar un detergente con pH neutro, preferiblemente natural. El consejo general para esta época del año es, según este experto, es lavar las sábanas una vez por semana, pero en la mayoría de los casos, en verano hay razones para lavarlas con más frecuencia, como las mencionadas anteriormente, como si se duerme con mascotas, a las que añade otras circunstancias como si se abre la ventana de la habitación por la noche, se come en la cama, se duerme con alguien o, en concreto, si se usa autobronceador, algo muy habitual en verano.

Por otro lado, estos expertos, recomiendan evitar algunos de estos hábitos para mantener las sábanas limpias entre los lavados cuando las temperaturas son muy altas. Y destacan especialmente tres consejos: ducharse por la noche, limitar el número de mascotas que duermen en la cama y evitar comer en la cama.