Olvidan a una anciana de 80 años en una isla desierta, cuando el crucero vuelve ya es tarde y surgen las dudas: ¿quién controla a los pasajeros?

Suzanne Rees, una mujer australiana de 80 años, fue hallada muerta en Lizard Island, una isla aislada en la Gran Barrera de Coral, después de que el crucero en el que viajaba la dejara accidentalmente atrás durante una excursión. El barco, el Coral Adventurer, con capacidad para 120 pasajeros, había organizado una caminata a la cima de la isla, pero Rees se separó del grupo para descansar y no regresó con los demás.

Así lo recoge la revista Vanity Fair, en su edición italiana y su sección dedicada a viajes. Horas después de zarpar, la tripulación notó su ausencia y el capitán ordenó volver a la isla.

La búsqueda concluyó al día siguiente con el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, que podría haber sufrido una caída, aunque las causas exactas aún no se han confirmado. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima ha iniciado una investigación urgente para esclarecer cómo se produjo el fallo en los protocolos de control de pasajeros.

¿Cómo se actúa en estos casos?

Normalmente, tras cada excursión, se realiza un recuento manual para asegurar que todos han regresado a bordo, pero en este caso no está claro si se siguió ese procedimiento ni si había un guía responsable del grupo. El incidente ha generado preocupación sobre la seguridad en cruceros de expedición y la eficacia de los controles para evitar que se repitan errores similares.